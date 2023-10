De útdaging fan it iepenjen fan Bennu's Capsule: NASA-wittenskippers sykje alternative techniken

NASA's OSIRIS-REx-missy om samples te sammeljen fan asteroïde Bennu stiet foar in ûnferwachte útdaging as wittenskippers stride om de samplekapsule te iepenjen. Nettsjinsteande it suksesfol ferfier fan romtestof oer 200 miljoen milen, hinderet it gebrek oan gaadlike ark tagong ta de kostbere lading.

In offisjele ferklearring fan it romte-agintskip die bliken dat it ferwideringsproses mei swierrichheden tsjinkaam. "Nei meardere besykjen om te ferwiderjen, waard it dúdlik dat twa fan 'e 35 befestigingen op' e TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) kop net koe wurde losmakke mei de op it stuit goedkarde ark yn 'e OSIRIS-REx glovebox."

Wittenskippers fan NASA's Johnson Space Center yn Houston fine harsels no konfrontearre mei de taak om alternative techniken te finen om de skat te ûntsluten fan kostbere rotsen en stof dy't yn 'e samplekapsule binne.

De yngewikkelde aard fan 'e befestigingen hat saakkundigen ferbjustere, dy't in nije oanpak fereasket om de ynhâld feilich te ekstrahearjen. It yngenieursteam fan NASA wurket iverich oan in oplossing, en ferkent ynnovative metoaden om dit ûnferwachte obstakel te omzeilen.

Nettsjinsteande dizze tebekgong hat de OSIRIS-REx-missy wichtige mylpealen berikt. Bennu, in koalstofrike asteroïde, levere ûnskatbere ynsjoch yn 'e oarsprong fan ús sinnestelsel. Undersikers hoopje dat it analysearjen fan de samples sil helpe om mystearjes te ûntdekken oer de formaasje en evolúsje fan planeten.

FAQ:

F: Wat is de OSIRIS-REx-missy?

A: De OSIRIS-REx-missy is in NASA-romteskipmissy dy't rjochte is op it sammeljen fan samples fan 'e asteroïde Bennu en se feilich werom te bringen nei de ierde foar fierdere stúdzje.

F: Wat is de TAGSAM?

A: De TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) is in spesjaal ûntworpen robotyske earm dy't brûkt wurdt op it OSIRIS-REx romteskip om samples te sammeljen fan it oerflak fan 'e asteroïde.

F: Wat binne de wittenskiplike doelen fan 'e missy?

A: De missy hat as doel om de komposysje fan Bennu te studearjen, ynsjoch te krijen yn 'e formaasje fan ús sinnestelsel, en mooglik ljocht te smiten oer de oarsprong fan it libben op ierde.

F: Hat de OSIRIS-REx-missy oare útdagings tsjinkaam?

A: Wylst it probleem mei it iepenjen fan de stekproefkapsule in wichtige útdaging is, is it ien fan 'e pear tsjinslaggen dy't de missy tsjinkaam. Oer it algemien is de missy suksesfol west yn it berikken fan har primêre doelen.