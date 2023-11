Mongoalske wittenskippers ûntdekke nije ynsjoch yn 'e dea fan dinosaurussen

Wittenskippers dy't in opgraving yn Mongoalje hawwe makke in opmerklike ûntdekking dy't ljocht smyt op 'e dea fan dinosaurussen. Yn 'e Gobi-woastyn by de Barun Goyot Formaasje ûntdutsen paleontologen de skedel en hast folslein skelet fan in earder ûnbekende soarte dinosaurus. Wat dizze fynst benammen yntrigearjend makke, wie dat de measte bonken noch yn 'e orizjinele dea fan' e dinosaurus arranzjearre wiene, wat nije ynsjoch levere yn har gedrach en fysiology.

Neamd Jaculinykus yaruui, dizze soarte wurdt leaud ôflaat te wêzen fan 'e alvarezsaurids, in groep lytse, fûgelachtige dinosaurussen út 'e lette Krytperioade. De ûntdekking daagt eardere opfettingen út dat allinich moderne fûgels in spesifike sliephâlding sjen litte as se stjerre. Dizze fynst suggerearret dat it gedrach faker wie as ferwachte ûnder net-avian dinosaurussen en har aviêre sibben.

Dr Jingmai O'Connor, in assosjearre kurator fan fossile reptilen, besprutsen de betsjutting fan 'e fynst. Yn in ôfwiking fan 'e tradysjonele sliepposysje waard de holle fan' e dinosaurus oer syn ledematen stutsen, mei syn sturt knus om it lichem wikkele. Dizze posysje spegelet dy fan moderne fûgels, wat oanjout op in mooglike keppeling tusken de twa. It wurdt leaud dat de sliepposysje in thermoregulearjende funksje hat tsjinne, it behâld fan lichemwarmte sels yn 'e dea.

Dizze ûntdekking biedt weardefolle oanwizings oer de evolúsjonêre feroaringen dy't barde yn alvarezsaurids. Om't dizze dinosaurussen yn 'e rin fan' e tiid yn grutte krompen, hawwe se miskien deselde thermoregulearjende strategy oannommen as har aviêre tsjinhingers. Dit suggerearret dat it aviêre-like thermoregulatory gedrach evoluearre foar de oarsprong fan powered flight, en markearret de fassinearjende oanpassingen en gedrach fan âlde dinosaurussen.

Dizze baanbrekkende fynst wreidet net allinich ús begryp fan dinosaurusgedrach út, mar beklammet ek de dielde funksjes tusken âlde en moderne fûgels. It ûnderstreket it belang fan it sekuer studearjen fan fossilen om de mystearjes fan 'e skiednis fan ús planeet te ûntsiferjen en de skepsels dy't eartiids de ierde rûnen.

FAQ

1. Wat is de betsjutting fan de ûntdekking?

De ûntdekking fan in earder ûnbekende dinosaurussoarte yn 'e Gobi-woastyn fan Mongoalje smyt ljocht op 'e sliephâlding fan dinosaurussen as se stjerre. Dizze fynst suggerearret dat de bepaalde sliepposysje, dy't liket op dy fan moderne fûgels, faker wie ûnder net-aviêre dinosaurussen en har aviêre sibben dan earder tocht.

2. Hoe ferhâldt de sliepposysje fan 'e dinosaurus mei moderne fûgels?

De sliepposysje fan 'e dinosaurus, mei syn holle oer syn ledematen en sturt om har lichem wikkele, spegelet de sliephâlding fan moderne fûgels. Dizze oerienkomst jout oan op in potinsjele ferbining tusken de twa, útdaagjend it idee dat allinich fûgels dizze spesifike pose eksposearje as se stjerre.

3. Wêrom hat de dinosaurus dizze sliephâlding oannommen?

Eksperts leauwe dat de sliepende pose in thermoregulearjende funksje tsjinne, dy't helpt om lichemwarmte te behâlden, sels yn 'e dea. Dit gedrach kin evoluearre hawwe ûnder dinosaurussen, om't se yn 'e rin fan' e tiid feroaringen yn grutte hawwe ûndergien.

4. Wat docht dizze ûntdekking oer de evolúsje fan dinosaurussen?

De ûntdekking suggerearret dat it aviêre-like thermoregulatory gedrach sjoen yn 'e dinosaurussoarten de oarsprong fan' e oandreaune flecht foarkomt. As alvarezsaurids yn 'e rin fan' e tiid yn grutte krompen, namen se wierskynlik deselde thermoregulearjende strategy oan as har aviêre tsjinhingers.

5. Hoe draacht dizze fynst by oan ús begryp fan it âlde libben?

Troch nije ynsjoch te ûntdekken yn dinosaurusgedrach en fysiology, wreidet dizze ûntdekking ús begryp fan âlde libbensfoarmen út. It markearret de dielde funksjes tusken dinosauriërs en moderne fûgels, en beklammet it belang fan soarchfâldige fossile analyze by it ûntsiferjen fan 'e skiednis fan ús planeet.