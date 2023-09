De lêste romtemissy fan NASA hat in grutte mylpeal berikt as in kapsule mei de grutste boaiemmonster ea sammele fan in asteroïde dy't mei súkses lâne yn 'e woastyn fan Utah. De kapsule, frijlitten fan it romteskip OSIRIS-REx, rekke binnen in oanwiisde lâningsône westlik fan Salt Lake City.

De romtesonde OSIRIS-REx hie op in missy west om in stekproef te sammeljen fan 'e asteroïde Bennu, dy't it earder dit jier realisearre. Op snein kaam de gumdropfoarmige kapsule mei de kostbere lading wer yn 'e sfear fan' e ierde en feilich parachutearre yn 'e woastyn fan Utah.

Dit is in wichtige prestaasje foar NASA, om't it de earste kear is dat in stekproef fan in asteroïde mei súkses nei de ierde is weromjûn sûnt de Apollo-missy's moannestiennen yn 'e 1960's en 1970's werombrochten. Wittenskippers binne entûsjast om it asteroïde-monster te studearjen, om't it weardefolle ynsjoch hat yn 'e formaasje fan it sinnestelsel en kin oanwizings leverje oer de oarsprong fan it libben op ierde.

Yn oare romte-relatearre nijs ûndersiket de Space Force fan 'e Feriene Steaten de mooglikheid fan it oprjochtsjen fan in hotline mei Sina om krises yn' e romte te foarkommen. Algemiene Chance Saltzman, it haad fan romteoperaasjes, spruts de needsaak út foar direkte kommunikaasje tusken de Space Force en har Sineeske tsjinhinger om spanningen te deeskalearjen. Wylst diskusjes yntern hawwe plakfûn, hat noch gjin formele belutsenens mei Sina plakfûn.

It oprjochtsjen fan in meldpunt mei Sina kin in krúsjale stap wêze om fredige gearwurking yn 'e romte te garandearjen en potinsjele konflikten of misferstannen te foarkommen. De Feriene Steaten erkent it belang fan ynternasjonale gearwurking yn romteferkenning en hat as doel om bettere kommunikaasjekanalen te befoarderjen mei alle romtefarrende folken.

Beide ûntwikkelingen markearje de oanhâldende foarútgong en gearwurking op it mêd fan romteferkenning en it tanimmende belang fan romte-basearre aktiviteiten yn 'e moderne wrâld.

