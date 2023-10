It alarmearjende ferlies fan Antarktyske iisplaten ûntdutsen troch satellytobservaasjes

Satellytobservaasjes hawwe yn 'e ôfrûne 25 jier in oangeande ferlies fan iisdichtheid op' e iisplaten fan Antarktika iepenbiere, wat de fersnellende ynfloed fan klimaatferoaring ûnderstreke. De stúdzje, dy't 100,000 satellytradarôfbyldings analysearre fan 'e Copernicus Sentinel-1 en CryoSat-missys fan' e Jeropeeske romtefeartorganisaasje, fûn dat mear as 40% fan 'e driuwende iisplaten fan Antarktika sûnt 1997 signifikant ôfnommen binne yn folume. in fermindering fan folume, wat resulteart yn in totaal ferlies fan sawat 162 trillion ton iis yn 'e stúdzjeperioade.

De befinings markearje de mooglike gefolgen fan dit iisferlies. As de útwreidingen fan Antarktika's lân-basearre iisplaten, fungearje iisplaten as in barriêre dy't de stream fan iis yn 'e oseaan fertraagt, en stabilisearje dus gletsjers. It ferlies fan iisplaten draacht lykwols net allinnich by oan it tanimmen fan seespegel, mar ek oan it fersnelde iisferlies yn 'e foarm fan gletsjer swietwetter dat yn 'e oseaan streamt. Dizze dûbele ynfloed foarmet in signifikant risiko.

De stúdzje die bliken dat it smelten fan iisplaten resultearre hat yn it frijlitten fan likernôch 74 trillion ton farsk smeltwetter yn 'e oseaan. Dizze ynstream fan smelwetter kin ynfloed hawwe op de sirkulaasje fan 'e oseaan, dy't in fitale rol spilet by it regeljen fan globale temperatuer en it stypjen fan wetterlibben.

It ûndersyk toande ek in kompleks byld fan iisferlies yn Antarktika oan. Iisplaten oan 'e westkant fan it kontinint, ûnderwurpen oan waarmer wetter troch ferskillende streamingen en wyn, ûnderfûnen mear signifikante iisferlies yn ferliking mei dy oan 'e eastkant. De Getz-iisplank, de grutste yn Antarktika, hat sûnt 2 1997 triljoen ton iis ferlern, wêrby't sa'n 5% fan it ferlies wurdt taskreaun oan it ôfbrekken fan iis en yn 'e oseaan driuwe. De oerbleaune 95% fan it ferlies wie troch it smelten oan 'e basis fan' e iisplate.

De stúdzje konkludearret dat hast de helte fan 'e iisplaten yn Antarktika krimpt sûnder teken fan herstel, wat oanjout dat se net slagje te regenerearjen ûnder de druk fan in waarm klimaat. Dit markearret de driuwende needsaak foar trochgeande satellytmonitoring fan Antarktika, lykas de Copernicus Sentinel-1 en CryoSat-missys, om de feroaringen te folgjen en te begripen dy't bart yn dit ôfstân poallânskip.

boarnen:

- Publikaasje fan it tydskrift Science Advances

- European Space Agency (ESA) Copernicus Sentinel-1 en CryoSat satellyt missys