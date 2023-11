Grutskalige himelûndersiken binne ree om it fjild fan astronomy te revolúsjonearjen troch astronomen yn steat te stellen om de hieltyd feroarjende himel op in folle koartere tiidskaal te studearjen. Observatoaria lykas Vera Rubin en oaren sille wegen iepenje om transiente barrens, lykas supernovae, yn har ierste stadia te observearjen. Dizze ûndersiken sille ek helpe by de ûntdekking fan near-ierde asteroïden dy't mooglik earder ûngemurken binne gien. De foarútgong fan satellytkonstellaasjes, lykas Starlink, foarmje lykwols in potinsjele bedriging foar it sukses fan dizze ûndersiken troch ljochtfersmoarging.

In resinte stúdzje útfierd troch in team fan ûndersikers dûke yn 'e ynfloed fan satellytkonstellaasjes op skyûndersiken, benammen mei observaasjes fan' e Zwicky Transient Facility (ZTF). Wylst eardere stúdzjes foaral rjochte op 'e totale helderheid fan satelliten, dizze stúdzje ûndersocht glints fan satelliten as in bepalende faktor. Satellyten kinne, fanwege har feroarjende oriïntaasje as se in baan, flitsen of glinsters produsearje as platte oerflakken sinneljocht nei de ierde reflektearje. Dizze glints lykje op koarte libbene transients, wêrtroch't se útdaagjend binne om te ûnderskieden fan echte astronomyske barrens en út 'e gegevens te filterjen.

It team analysearre de ZTF gegevens oer in span fan trije jier en ûntduts dat satellyt glints hawwe in grutte ynfloed. Se rûsden dat glints gemiddeld tsientallen oant hûnderten millisekonden duorje, mei sawat 80,000 satellytglinten per oere oer de himel. Dizze ynstream fan ljochtfersmoarging stelt in wichtich obstakel foar transiente stúdzjes by observatoria lykas Vera Rubin, en bringt it sukses fan dizze projekten yn gefaar. Mei Starlink's ambisjeuze plannen om ekstra satelliten te lansearjen, njonken oare grutskalige konstellaasjes, koe de prevalens fan glints bepaalde ynspanningen fan himelûndersyk ûnleefber meitsje.

It ûntstean fan satellytkonstellaasjes, ynklusyf Starlink, bringt sûnder mis ferskate foardielen, lykas it oerbrêgjen fan de digitale skieding en it ferbinen fan ôfstângebieten. Dit foarname doel komt lykwols op kosten, sawol yn finansjele termen as yn it kompromis fan ús himelske opfettings. It bringt in krúsjale beslút op tusken it garandearjen fan universele ferbining en it behâld fan it legacy fan ús tsjustere loften.

FAQs

F: Wat binne satellytglinten?

A: Satellite glints binne koarte flitsen of glimmers produsearre troch satelliten as platte oerflakken op harren struktuer reflektearje sinneljocht nei de ierde.

F: Hoe beynfloedzje satellytglinten himelûndersiken?

A: Satellytglimts kinne fersin wurde mei koarte libbensferskes, dy't mooglik liede ta de ferkearde identifikaasje fan echte astronomyske barrens. Dizze ynstream fan falske positive gegevens belemmert de mooglikheid om lûd te filterjen en beynfloedet it sukses fan skyûndersykprojekten.

F: Wat is de soarch oangeande satellytkonstellaasjes?

A: Wylst satellytkonstellaasjes, lykas Starlink, foardielen biede yn termen fan wrâldwide ferbining, kin de signifikante tanimming fan it oantal satelliten resultearje yn ferhege ljochtfersmoarging tidens loftûndersiken. Dizze ljochtfersmoarging kin de kwaliteit fan astronomyske waarnimmings en ûndersyk kompromittearje.

F: Hokker karren moatte makke wurde oangeande satellytkonstellaasjes?

A: In lykwicht slaan tusken universele ferbining en it behâld fan ús tsjustere loften is krúsjaal. Besluten moatte wurde nommen oangeande de tichtens en ûntwerp fan satellytkonstellaasjes om har ynfloed op astronomyske waarnimmings te minimalisearjen, wylst se dochs wiidferspraat tagong ta it ynternet garandearje.