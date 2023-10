De ynfloed fan romteskip op 'e atmosfearyske komposysje fan 'e ierde

In resinte stúdzje publisearre yn 'e Proceedings of the National Academy of Sciences hat bliken dien dat satelliten en romtefarders de sfear fan' e ierde kontaminearje mei hege hoemannichten metalen. Dizze fersmoarging komt foar yn 'e stratosfear, in regio dy't in grutte konsintraasje fan ozon befettet.

It ûndersyksteam, ûnder lieding fan Dan Cziczo fan 'e Universiteit fan Purdue, sammele gegevens troch fleantugen op in hichte fan hast 12 milen. Dit stelde se yn steat om krekte mjittingen te fangen sûnder fersmoarging troch fleantúchdampen. De stúdzje ûntduts dat metalen lykas lithium, koper, aluminium en lead, dy't gewoanlik fûn wurde yn romteskippen, de nivo's fan natuerlik foarkommend kosmysk stof oertroffen.

Fierder fûn it team dat hast 10 prosint fan swevelsûrpartikels, dy't essensjeel binne foar it beskermjen fan de ozonlaach, fersmoarge wiene mei ferdampte oerbliuwsels fan romteskip. De oanwêzigens fan unike eleminten lykas niobium jout oan it brûken fan waarmte skylden yn raketten. Dit bewiis wiist op de fersmoarging dy't komt fan romtefarders ynstee fan meteoriten, dy't ieuwenlang net feroare binne.

De miljeu-ynfloed fan dizze fersmoarging is noch net folslein begrepen. Sjoen de projizearre ferheging fan it oantal satelliten yn 'e baan kin de situaasje lykwols slimmer wurde. It wurdt rûsd dat d'r yn 50,000 in ekstra 2030 satelliten sille wêze, mei bedriuwen lykas SpaceX en Amazon foarop. Dizze rappe groei yn 'e romte-yndustry betsjuttet dat oant 50 prosint fan' e aerosoldieltsjes yn 'e stratosfear úteinlik metalen befetsje kinne fan it opnij ynfieren fan romteskip.

Dizze befiningen meitsje soargen oer de miljeu-gefolgen fan de útwreiding fan 'e romte-yndustry. De accumulation fan romtepún en de frijlitting fan minsklik makke materialen yn 'e stratosfear fereaskje fierder ûndersyk. As wy trochgean mei in fertrouwe swier op satelliten en romteskip, wurdt it krúsjaal om te ûntwikkeljen duorsume praktiken dy't minimalisearje de negative ynfloed op ús sfear.

Boarne: Proceedings of the National Academy of Sciences