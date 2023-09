Sarah Abo's boeiende ynterview mei astronaut Michael Collins

Yn in resint ynterview hie sjoernalist Sarah Abo it foarrjocht om te praten mei astronaut Michael Collins, de piloat fan NASA's Apollo 11-romteskip dy't de earste manlju mei súkses nei de moanne brocht yn 1969. Wylst nammen lykas Neil Armstrong en Buzz Aldrin faak mei dit ferbûn wurde histoaryske missy, it wie Collins pilot feardichheden dy't soarge foar harren feilige werom nei ierde.

Hoewol Collins sels gjin foet op 'e moanne stapte, liet syn ongelooflijke reis off-planeet in bliuwende yndruk op Sarah. Se beskreau it perspektyf fan Collins as ynspirearjend, en stelde dat as jo yn 'e romte binne en de ierde sjogge, it ferskynt as in lyts eksimplaar dat troch jo tomme kin wurde bedekt. Dizze ûnderfining tsjinnet as in oantinken oan ús lytsens yn 'e gruttens fan' e galaxy dy't wy bewenne.

Tidens har petear konstatearre Sarah dat Collins djip yn oerienstimming mei de minsklike natuer like. Oant syn ferstjerren yn 2021 bleau hy nijsgjirrigens en persoanlike groei ferbyldzje. Collins beklamme it belang fan nijsgjirrich wêze, winskje om mear te learen oer oaren, en it stimulearjen fan in reewilligens om fragen te stellen en te harkjen. Hy leaude dat troch dizze nijsgjirrigens, men kin trochgean te groeien as in yndividu.

Sarah seach har ynterview mei Michael Collins as in opmerklike kâns. Se waard ynspirearre troch syn ynsjoch oer de minsklike winsk foar kennis en begryp. It unike perspektyf fan Collins as in astronaut dy't de moanne rûn, tsjinne as in oantinken oan ús plak yn it universum en it belang fan nijsgjirrigens en groei yn ús libben.

