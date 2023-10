In miljeufreonlike oplossing foar it fuortheljen fan mikroplastyk út wetter

Undersikers fan it Korea Institute of Science and Technology (KIST) hawwe in miljeufreonlik materiaal ûntwikkele dat mikroplastyk effektyf út wetter kin ferwiderje. Mikroplastyk, dat plestik ôffal is dat yn 'e rin fan' e tiid ôfbrekt yn dieltsjes lytser dan 20 μm, foarmje in signifikant miljeu- en sûnensrisiko. De hjoeddeiske wettersuveringsynstallaasjes binne net yn steat om mikroplestik lytser as 20 μm fuort te heljen, wêrtroch it needsaaklik is om alternative oplossings te finen.

Dr Jae-Woo Choi en syn team by it Sintrum foar Water Cycle Research by KIST hawwe ûntwikkele in metaal-organyske skelet-basearre fêste flocculant dat kin aggregearje nanoplastics ûnder sichtbere ljocht bestraling. It materiaal is basearre op Prusysk blau, in stof op metaal-organyske kaders dy't earder brûkt is om radioaktive eleminten út ôffalwetter te adsorbearjen.

De ûndersikers ûntdutsen dat Prusysk blau mikroplastyk effektyf kin aggregerje ûnder sichtber ljocht. Se ûntwikkele doe in materiaal dat de aggregaasje-effisjinsje fan Prusysk blau maksimalisearret troch de kristalstruktuer oan te passen. As it materiaal mei sichtber ljocht bestriele wurdt, kin mikroplestik sa lyts as 0.15 μm agglomerearre wurde ta in grutte sa'n 4,100 kear grutter, wêrtroch't se makliker te ferwiderjen binne.

Yn eksperiminten koene de ûndersikers oant 99% fan mikroplastyk út wetter ferwiderje mei it ûntwikkele materiaal. Fierder kin it materiaal mikroplastyk mear as trije kear it eigen gewicht flocculate, en sa'n 250 kear better prestearje as konvinsjonele flocculants mei izer of aluminium.

Dizze miljeufreonlike oplossing ferwideret net allinich mikroplastyk effektyf, mar brûkt ek Prusysk blau, dat harmless is foar it minsklik lichem. It is in fêste flocculant, wêrtroch it maklik is om residuen yn wetter werom te heljen, en it brûkt natuerlik ljocht as enerzjyboarne, wat resulteart yn in leech-enerzjyproses.

De ûndersikers leauwe dat dizze technology in heech potensjeel hat foar kommersjalisaasje en kin wurde tapast op algemiene rivieren, ôffalwettersuveringsynstallaasjes en wettersuveringsplanten. Beyond microplastics kin it materiaal ek brûkt wurde om oare fersmoargingen út wettersystemen te ferwiderjen.

It ûndersyk, stipe troch it ministearje fan Wittenskip en ICT, is op 1 oktober publisearre yn it ynternasjonale tydskrift Water Research.

Boarne:

- Korea Institute of Science and Technology (KIST)