SpaceX triuwt foar flugger lansearring lisinsje

Gearfetting: SpaceX set druk op 'e Federal Aviation Administration (FAA) om it proses fan lansearringslisinsje te fersnellen. De Starship-raket fan it bedriuw is klear foar in twadde flechttest, mar wachtet op definitive goedkarring fan 'e regeljouwing. SpaceX hopet yn 'e earste helte fan novimber te lansearjen. Yn 'e tuskentiid is Virgin Galactic fan plan om har seisde missy yn seis moannen te fleanen op novimber 2. Lytse lansearingsbedriuwen hawwe muoite om te konkurrearjen mei SpaceX's lege prizen foar Falcon 9-missys. De dominante posysje fan SpaceX op 'e merke hat in "enoarm koelend" effekt hân op 'e yndustry foar lytse lansearring. SpaceX biedt kânsen foar lansearring fan rideshare foar lytse satsingen sa leech as $ 5,500 per kilogram, in priis folle leger dan wat tawijde lytse lansearauto's biede. Trije Amerikaanske bedriuwen, SpaceX, Blue Origin, en Virgin Galactic, hawwe in ferlinging fan 'e learperioade oanfrege foardat nije federale feiligensregels foar kommersjele minsklike romteflechtmissys wurde ymplementearre. It moratorium fan 20 jier op federale regeljouwing sil op 1 jannewaris ferrinne.

SpaceX fersterket har ynspanningen om rapper lansearringsfergunning te krijen fan 'e Federal Aviation Administration (FAA). It bedriuw hat de nedige tariedingen foltôge foar in twadde flechttest fan har Starship-raket, mar wachtet op definitive goedkarring fan 'e regeljouwing. De ierst mooglike lanseardatum is no yn 'e earste helte fan novimber. Virgin Galactic, oan 'e oare kant, taret har op foar har sechsde missy yn seis moannen, pland foar 2 novimber.

Lytse lansearingsbedriuwen steane lykwols foar útdagings by it konkurrearjen mei SpaceX's lege prizen foar Falcon 9-missys. Yndustrybestjoerders hawwe oanjûn dat de dominante posysje fan SpaceX op 'e merk in wichtige ynfloed hat op' e lytse lansearringsektor, wêrtroch it lestich is foar har om te konkurrearjen op priis. SpaceX biedt op it stuit kânsen foar lansearring fan rideshare foar lytse satelliten sa leech as $ 5,500 per kilogram. Hoewol dizze prizen binne ferhege fan 'e earste $ 5,000 per kilogram, bliuwe se noch fier ûnder wat tawijde lytse lansearauto's biede.

Derneist binne trije Amerikaanske bedriuwen, SpaceX, Blue Origin, en Virgin Galactic, gearkommen om in ferlinging fan 'e learperioade oan te freegjen foardat nije federale feiligensregels foar kommersjele minsklike romteflechtmissys wurde ymplementearre. De hjoeddeiske 20-jierrige moratorium op federale regeljouwing is ynsteld om te ferfallen op jannewaris 1. De bedriuwen leauwe dat de yndustry noch net folwoeksen genôch is om nije feiligensregels oan te nimmen, en se wurkje mei de FAA en oare oerheidsynstânsjes om in nije feiligens te fêstigjen. ramt foar romteferfier.

