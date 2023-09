Koraalriffen wer oplibje mei robotyske assistinsje

Klimaatferoaring foarmet in wichtige bedriging foar koraalriffen wrâldwiid, mei tanimmende temperatueren en fersuring dy't koraalbleken en dea feroarsaakje. Tradysjonele ynspanningen foar restauraasje fan koraal hawwe fertroud op trage en kostbere metoaden, lykas it transplantearjen fan koraalfragminten op skansearre riffen. Mar marinebiolooch Taryn Foster fan 'e Abrolhos-eilannen yn West-Austraalje testet lykwols in nije oanpak om de revival te bespoedigjen.

Frou Foster hat in systeem ûntwikkele wêrby't koraalfragminten yn lytse stekkers ynenten wurde en se op in getten basis fan kalkstien-type beton pleatst wurde. Dizze metoade omgiet jierren fan kalkifikaasjegroei en lit koraal rap groeie. Oant no binne de resultaten beloften, mei ferskate soarten koraal dy't bloeie yn dizze nije habitat.

Om it proses fierder te fersnellen, hat frou Foster gearwurke mei yn San Francisco basearre yngenieursoftwarebedriuw Autodesk. Undersikers fan Autodesk hawwe in systeem foar keunstmjittige yntelliginsje trainearre om gearwurkjende robots, of cobots, te kontrolearjen dy't njonken minsken wurkje. Dizze robotyske earms kinne koraalfragminten op 'e siedpluggen graft of lymje en se yn' e basis pleatse. De robots binne adept yn it behanneljen fan de fariaasjes yn koraalfoarmen en erkennen hoe't se se moatte behannelje.

D'r binne lykwols útdagings by it ferpleatsen fan dizze technology út it laboratoarium en yn 'e echte wrâld. Delikate ôfhanneling fan wiete, libbene koraal is nedich, en it korrosive effekt fan sâltwetter op elektroanika moat oanpakt wurde. Derneist is de hege kosten fan sokke technology in konsideraasje. Om it projekt te helpen finansiere, is it opstartbedriuw fan frou Foster, Coralmaker, fan plan om biodiversiteitskredyt út te jaan dy't fergelykber funksjonearje as koalstofkredyt, mei de toeristyske sektor in potinsjele klant.

Oare inisjativen om koraalriffen te restaurearjen omfetsje koraalsiedzjen, wêrby't koraallarven yn in laboratoarium groeid wurde foardat se sied wurde op degradearre riffen. Wittenskippers ûndersiikje ek it fokken fan mear resistinte "superkoraal" en beskôgje radikale ideeën, lykas geo-engineeringwolken om koraal te beskermjen fan oermjittige waarmte. Derneist brûke ûndersikers lûd om de sûnens fan riffen te beoardieljen en fisk oan te lûken, mei ûnderwetterluidsprekers dy't sûne lûden spylje om te helpen by it oanfoljen fan riffen.

Wylst d'r gjin ien-grutte-past-all-oplossing is foar it komplekse probleem fan koraalrif-restauraasje, biede dizze ynnovative oanpak hope foar it fuortbestean en oplibjen fan dizze wichtige ekosystemen.

