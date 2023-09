Plantevolúsje: in stadichoan proses mei perioaden fan ynnovaasje

In resinte stúdzje publisearre yn it tydskrift Nature Plants hat it lang holden leauwen útdage dat planten evoluearre mei in hommelse burst fan feroaring betiid yn har skiednis, fergelykber mei bisten. De stúdzje docht bliken dat plant evolúsje bestiet út lange perioaden fan stadichoan feroarings ûndertekene troch koarte bursts fan grutskalige ynnovaasjes, benammen yn reaksje op miljeu útdagings.

Co-lead auteur, professor Philip Donoghue fan 'e Universiteit fan Bristol, ferklearre dat planten in mienskiplike foarfaar diele dy't mear as in miljard jier lyn yn' e see ûntstie. De ûndersikers woene testen oft plantevolúsje in stadich en kontinu proses folge of as it in rappe útbarsting fan feroaring hie. Ferrassend, de stúdzje fûn dat plant evolúsje wie in mingsel fan beide, mei lange perioaden fan stadige feroaring ûnderbrutsen troch koarte bursts fan ynnovaasje. Dizze bursts fan ynnovaasje lieten planten de útdagings fan wenjen op droech lân oerwinne.

Om har teory te testen, analysearren de wittenskippers de oerienkomsten en ferskillen fan 248 groepen planten, fariearjend fan iensellige fiverskuorre oant lânplanten lykas moas, varens, dennen, koniferen en bloeiende planten. Se ûndersochten ek 160 útstoarne plantengroepen dy't allinich bekend wiene út it fossile rekord.

De ûndersikers fûnen dat feroaringen yn plant anatomysk ûntwerp barde njonken eveneminten wêryn de folsleine sellulêre genetyske make-up ferdûbele waard. Derneist waarden de wichtichste pulsen fan plantanatomyske evolúsje ferbûn mei de útdaging fan libjen en reprodusearjen yn hieltyd droeger omjouwings as planten oergongen fan see nei lân.

De stúdzje jout net allinich nije ynsjoch yn hoe't planten evoluearre oer de ôfrûne miljard jier, mar it suggerearret ek dat it patroan fan episodyske bursts fan ynnovaasje is in algemiene blauprint foar kompleks mearsellige libben, sjoen yn bisten en fungi ek.

Oer it algemien biedt dit ûndersyk in fernijd begryp fan plantevolúsje, en lit sjen dat it in stadichoan proses is mei intermitterende perioaden fan grutskalige ynnovaasje yn reaksje op miljeu-útdagings.

