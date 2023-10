Wittenskippers fan it American Museum of Natural History, Brooklyn College, en it Katalaanske Ynstitút foar Paleontology Miquel Crusafont hawwe mei súkses it gesicht fan Pierolapithecus catalaunicus rekonstruearre, in wichtich fossyl yn 'e stúdzje fan grutte aap en minsklike evolúsje.

Pierolapithecus catalaunicus, in soarte dy't sa'n 12 miljoen jier lyn libbe, is krúsjaal foar it begripen fan 'e mozaykaard fan hominide evolúsje. It is ien fan 'e pear soarten bekend fan in goed bewarre cranium en in dielskelet, en jout weardefolle ynsjoch yn syn pleatsing yn 'e hominide stambeam en syn biology.

It eardere begryp fan Pierolapithecus suggerearre dat it in oprjochte lichemsplan hie foardat it oanpassingen ûntwikkele foar hingje en ferpleatse tusken beamtûken. Troch skea oan 'e cranium hawwe debatten oer syn evolúsjonêre posysje lykwols oanhâlden.

Om dizze fragen oan te pakken, brûkten de wittenskippers CT-scans om it cranium fan Pierolapithecus praktysk te rekonstruearjen en te fergelykjen mei oare primatensoarten. Se modelleare ek de evolúsje fan wichtige skaaimerken fan aap-facial struktuer. Harren fynsten die bliken dat Pierolapithecus oerienkomsten dielt yn algemiene gesichtsfoarm en -grutte mei sawol fossilisearre as libbene grutte apen, mar hat ek ûnderskate gesichtsfunksjes dy't net fûn wurde yn oare Midden Mioseen-apen.

De resultaten stypje it idee dat Pierolapithecus ien fan 'e ierste leden fan' e grutte aap en minsklike famylje fertsjintwurdiget. De evolúsjonêre modellewurk liet sjen dat it cranium fan Pierolapithecus yn foarm en grutte tichter by de foarâlderlike foarm is dêr't libbene grutte apen en minsken út evoluearre binne. De befinings suggerearje ek dat gibbons en siamangs, de "mindere apen", grutte fermindering hawwe ûndergien yn ferliking mei har foarâlden.

Dizze stúdzje beklammet it belang fan it rekonstruearjen en analysearjen fan goed bewarre fossilen om de evolúsje fan grutte apen en minsken better te begripen. Troch ynsjoch te krijen yn 'e biology en fysike skaaimerken fan âlde soarten lykas Pierolapithecus, kinne wittenskippers ús begryp fan ús eigen evolúsjonêre skiednis fierder ferfine.

