Undersikers ûntwikkelje arseen-legearre fosfor nanoribbons om apparaatprestaasjes te ferbetterjen

Undersikers fan University College London (UCL) hawwe in wichtige trochbraak makke op it mêd fan nanomaterialen. Se hawwe ien-atoom-dikke linten ûntwikkele besteande út fosfor alloyed mei arseen, dy't hawwe it potensjeel om gâns ferbetterje de prestaasjes fan ferskate apparaten, ynklusyf batterijen, supercapacitors, en sinnesellen.

Fosfor nanoribbons waarden foar it earst ûntdutsen troch it team by UCL yn 2019. Sûnt dy tiid binne se oanhelle as in "wûndermateriaal" mei it potensjeel om in breed oanbod fan tapassingen te revolúsjonearjen. Pure fosformaterialen hawwe lykwols beheinde konduktiviteit, wat har gebrûk yn bepaalde apparaten beheint.

Yn har lêste stúdzje publisearre yn 'e Journal of the American Chemical Society fûnen de ûndersikers dat troch it tafoegjen fan lytse hoemannichten arseen oan' e fosfornanoribbons, se har konduktiviteit signifikant kinne ferbetterje by temperatueren boppe -140 ° C. Dizze trochbraak behâlde net allinich de nuttige eigenskippen fan 'e fosfor-allinich linten, mar iepene ek nije mooglikheden foar enerzjyopslach, near-ynfrareaddetektors brûkt yn medisinen, en sels kwantumkomputerjen.

It ûndersyksteam is fan betinken dat deselde technyk kin wurde tapast om alloys te meitsjen dy't fosfor kombinearje mei oare eleminten lykas selenium of germanium. Dizze veelzijdigheid yn alloying iepenet in wrâld fan mooglikheden foar it kontrolearjen fan de eigenskippen fan dizze nanomaterialen en it útwreidzjen fan har potensjele tapassingen.

It produksjeproses fan dizze arseen-fosfor nanoribbons omfettet it mingjen fan kristallen foarme út platen fan fosfor en arseen mei lithium oplost yn floeibere ammoniak. Dit mingsel ûndergiet in searje gemyske reaksjes, wat resulteart yn de foarming fan linten mei in pear lagen heech, ferskate mikrometer lang en tsientallen nanometer breed. Ien fan 'e wichtichste skaaimerken fan dizze nanorribbons is har hege "gatmobiliteit", dy't de effisjinsje fan elektryske stroomstream ferbettert.

De ûndersikers ferwachtsje dat dizze nanorribbons op skaal kinne wurde produsearre yn in floeibere foarm, wêrtroch't se kosten-effektyf en geskikt binne foar in breed oanbod fan tapassingen. Harren ongelooflijke potensjeel om de prestaasjes fan apparaten te ferbetterjen op it mêd fan enerzjyopslach en sinne-enerzjy koe it paad effe foar wichtige foarútgong yn duorsume technologyen.

FAQ

Wat binne fosfor nanoribbons?

Phosphorus nanorribbons binne ien-atoom-dikke linten gearstald út fosfor atomen. Se hawwe unike eigenskippen dy't se oantreklik meitsje foar ferskate tapassingen, ynklusyf enerzjyopslach en sinnesellen.

Hoe ferbetterje arseen-legearre fosfor-nanoribbons apparaatprestaasjes?

Troch lytse hoemannichten arseen ta te foegjen oan fosfor nanoribbons, wurdt har konduktiviteit signifikant ferbettere. Dizze ferbettering soarget foar bettere enerzjyopslach yn batterijen, ferhege effisjinsje yn sinnesellen, en potinsjele tapassingen yn kwantumkomputeren en medyske detektors.

Kin fosfor nanoribbons wurde kombinearre mei oare eleminten?

Ja, ûndersikers leauwe dat fosfor nanoribbons kinne wurde legere mei oare eleminten lykas selenium of germanium om har eigenskippen fierder te ferbetterjen en har potensjele tapassingen út te wreidzjen.

Wat is it produksjeproses fan arseen-legearre fosfor nanoribbons?

It produksjeproses omfettet it mingen fan kristallen foarme út platen fan fosfor en arsenikum mei lithium oplost yn floeibere ammoniak. Dit mingsel ûndergiet gemyske reaksjes om nanoribbons te foarmjen dy't kinne wurde tapast yn ferskate apparaten.