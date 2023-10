Krityske ynsjoggen yn Fruit Fly Respiration biede nije wegen foar it begripen fan aorta-aneurysmen by minsken

Undersikers oan 'e Universiteit fan Leipzig hawwe in trochbraak makke yn har stúdzje fan respiraasje fan fruitflies, en ûntsluten weardefolle ynformaasje dy't wichtige gefolgen kinne hawwe foar it begripen fan aorta-aneurysmen by minsken. Under lieding fan Dr Matthias Behr fan it Ynstitút foar Biology, wurke it team gear mei ûndersikers fan it Max Planck Ynstitút foar Multidissiplinêre Wittenskippen yn Göttingen om in wiidweidich ûndersyk út te fieren nei it respiratoarium fan Drosophila-embryo's. Har befiningen, koartlyn publisearre yn it wittenskiplik tydskrift eLife, suggerearje in yntrigearjende korrelaasje tusken it tracheale systeem yn fruitfliegen en minsklike sirkulaasjesystemen.

De stúdzje die bliken in wichtige ferbining tusken de tracheale sellen fan fruit miggen en de ekstrazellulêre matrix troch de oanwêzigens fan spesifike aaiwiten bekend as Dumpy en Piopio. Dizze ûntdekking wjerspegelet it idee dat ferlykbere ûnderlizzende meganismen kinne bestean yn minsklike sirkulaasjesystemen. Krekt as it yngewikkelde netwurk fan buizen yn it tracheale systeem fan fruitfliegen, fertrout ús eigen sirkulaasjesysteem op in kompleks web fan bloedfetten foar goed funksjonearjen.

Tidens de embryonale ûntwikkeling fan fruitfliegen wurde de tracheale buizen fol mei in ekstrazellulêre matrix, sekreteare troch omlizzende sellen, dy't fitale strukturele stipe leveret. As de organen lykwols trochgean te groeien, kinne ûnbalâns tusken sellulêre komponinten en de ekstrazellulêre matrix foarkomme, wat resulteart yn deformaasjes fan selmembranen. Om dit tsjin te gean, fungearret de protease Notopleural as in skjirre, spesifyk spjalt aaiwiten en peptiden, ynklusyf Piopio, dy't úteinlik de ferbiningen tusken sellen en de ekstrazellulêre matrix skiedt.

Dr Behr leit út dat de defekten dy't yn fruitfliegen waarnommen wurde kinne by minsken manifestearje as aorta-aneurysmen. Om't de aaiwiten identifisearre yn 'e stúdzje ek oanwêzich binne by minsken, biede dizze befiningen in spannend paad foar takomstich ûndersyk nei de oarsprong fan aorta-aneurysmen en oare tubulêre sykten. It begripen fan 'e yngewikkelde meganismen belutsen by it behâld fan' e yntegriteit fan tubulêre systemen kin mooglik liede ta foarútgong yn 'e diagnoaze, previnsje en behanneling fan sokke betingsten.

Dit baanbrekkende ûndersyk ûnderstreket de wearde fan it bestudearjen fan modelorganismen lykas fruitfliegen, om't se fûnemintele biologyske prosessen diele mei minsken. Troch de yngewikkelde wurking fan it trachealsysteem yn fruitfliegen te ûndersiikjen, krije wittenskippers ûnskatbere ynsichten dy't úteinlik kinne bydrage oan it ferbetterjen fan minsklike sûnens.

FAQ

Wat is it tracheale systeem?

It tracheale systeem ferwiist nei in netwurk fan buizen yn ynsekten en oare arthropods dat it ferfier fan lucht of respiratoire gassen fasilitearret.

Wat binne aorta-aneurysmen?

Aorta-aneurysmen wurde karakterisearre troch in abnormale bulten of ballonjen fan 'e aorta, dat is it primêre bloedfet dat ferantwurdlik is foar it ferfieren fan oxygenatisearre bloed fan it hert nei de rest fan it lichem. As it aneurysma brekt, kin it libbensgefaarlik wêze.

Wêrom wurde fruitfliegen brûkt yn ûndersyk?

Fruitfliegen, benammen it modelorganisme Drosophila, binne wiidweidich brûkt yn wittenskiplik ûndersyk fanwegen har koarte libbensdoer, gemak fan teelt, en genetyske oerienkomsten mei minsken. Harren stúdzje biedt kritysk ynsjoch yn fûnemintele biologyske prosessen, en helpt ûndersikers by it ûntdekken fan meganismen dy't potinsjele gefolgen hawwe foar minsklike sûnens en sykte.