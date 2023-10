Nuclear Clocks: In stap nei ekstreme presys tiidhâlding

In ynternasjonaal team fan natuerkundigen hat foarútgong makke yn it ûntwikkeljen fan in ekstreem krekte klok basearre op in nukleêre oergong. It team, ûnder lieding fan Yuri Shvyd'ko by Argonne National Laboratory yn 'e FS, berikte mei súkses de resonante excitaasje fan in nukleêre oergong yn scandium-45. Dizze oergong hat it potensjeel om in nukleêre klok te meitsjen mei folle hegere krektens as hjoeddeistige atoomklokken.

Klokken fertrouwe op in oscillator dy't in fêste frekwinsje produsearret. Foar atoomklokken wurdt de frekwinsje fan mikrogolfstrieling brûkt dy't útstjit fan sesiumatomen. Nukleêre transysjes biede lykwols de mooglikheid fan noch krekter klokken. Kearnen binne stabiler en kompakter as atomen, wêrtroch kearnklokken minder gefoelich binne foar lûd en ynterferinsje.

Ien fan 'e útdagings by it meitsjen fan nukleêre klokken is it produsearjen fan gearhingjende stralingsresonânsje mei in nukleêre oergong. Mei de foarútgong fan X-ray free-electron lasers (XFELs), Shvyd'ko stelt dat direkte foton excitation foar nukleêre klok oscillators is no mooglik. It team rjochte him op 'e 12.4 keV-oergong yn scandium-45, dy't in ekstreem smelle bânbreedte hat. Allinich in lyts part fan röntgenstralen kin de kearnen resonant stimulearje, wylst off-resonânsje-röntgenstralen signifikant detektorlûd meitsje.

Om dit probleem oan te pakken hat it team eksperiminten útfierd by de Jeropeeske XFEL-ynstallaasje yn Dútslân. Se ûntsloegen röntgenpulsen op in foliedoel fan scandium-45 en ferwidere doe it doel fluch om it resonante excitaasjesinjaal te mjitten. Troch de frekwinsje fan de ynfallende ljochtpulsen te scannen, koene se de krekte frekwinsje opspoare wêrop de resonânsje optreedt.

De resultaten lieten sjen dat de enerzjy fan 'e oergong mjitten wurde koe mei in ûnwissichheid twa oarders fan grutte lytser as de foarige bêste wearde. As fierdere ferbetteringen kinne wurde makke, kinne kearnklokken binnen 1 sekonde elke 300 miljard jier krekt wêze. Dizze technology hat spannende gefolgen foar spektroskopy mei ultrahege presyzje, nukleêre kloktechnology en ekstreme metrology.

Boarne: Natuer (gjin URL opjûn)