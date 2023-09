Nije ûntdekking ûntbleatet oanwizings foar it finen fan roze diamanten

In nije stúdzje troch ûndersikers fan 'e Curtin University yn Austraalje hat in tredde yngrediïnt identifisearre dy't nedich is foar de formaasje fan rôze diamanten op it ierdoerflak. De stúdzje rjochte him op diamantrike rotsen fan 'e Argyle-fulkanen fan West-Austraalje, mei laserstralen om har komposysje te analysearjen. De befinings suggerearje dat njonken koalstof en krêften fan botsende tektonyske platen, de oanwêzigens fan rôze diamanten kontininten fereasket dy't hûnderten miljoenen jierren lyn útwreide waarden tidens kontinintale break-up.

De ûntdekking fan dit ûntbrekkende yngrediïnt kin wichtige gefolgen hawwe foar de wrâldwide syktocht nei nije rôze diamantôfsettings. Haadûndersiker Dr. Hugo Olierook ferklearre dat wannear't lânmassa's útrekkenje, gatten ûntstien binne yn 'e ierdkoarste, wêrtroch diamantdragend magma nei it oerflak komt. De regio Argyle, dêr't de stúdzje plakfûn, waard foarme as gefolch fan in âld superkontinint dat útinoar brutsen.

Dr Olierook ferklearre fierder dat de botsing fan lânmassa's in skansearre gebiet of "litteken" ûntstiet dy't noait folslein genêze sil, en it is binnen dizze littekenregio's dat rôze diamanten kinne wurde fûn. Hy neamde dat sa lang as djippe koalstof, kontinintale botsing en stretching oanwêzich binne, it mooglik wêze kin om nije boarnen fan rôze diamanten te ûntdekken.

Nettsjinsteande dizze spannende ûntdekking sil it lokalisearjen fan nije ôfsettings fan rôze diamanten net sûnder útdagings wêze. De measte diamantôfsettings binne histoarysk fûn yn 'e midden fan âlde kontininten, wêr't gastfulkanen oan it oerflak bleatsteld binne. De regio Argyle, oan 'e oare kant, leit oan' e hechting fan twa âlde kontininten, dy't faak bedekt binne troch sân en boaiem. Dit betsjut dat d'r in mooglikheid is fan net ûntdutsen rôze diamantdragende fulkanen, ynklusyf binnen Austraalje.

It ûndersyk, dat publisearre is yn it tydskrift Nature Communications, smyt net allinnich ljocht op de geologyske prosessen efter de foarming fan rôze diamanten, mar jout ek weardefolle ynsjoch foar de diamantyndustry. Roze diamanten binne seldsume en heul begeerde edelstenen, mei't de Argyle-fulkaan mear as 90% fan 'e wrâldoanbod hat produsearre. It begripen fan 'e betingsten dy't nedich binne foar har formaasje kin takomstige ynspanningen foar ferkenning liede en mooglik liede ta de ûntdekking fan nije boarnen fan dizze kostbere stiennen.

boarnen:

- "De grutste boarne fan rôze diamanten yn 'e wrâld fûn" - Nature Communications