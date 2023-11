Nij ûndersyk brûkt de Ninja's fan 'e natuer om kiwi's en bijen te beskermjen

Kiwi-wittenskippers ûndersiikje in baanbrekkende oplossing om gefaarlike sykteferwekkers yn 'e agraryske sektor te bestriden troch de natuerninja's te brûken - faagbiokontrôles. De term 'ninja's fan 'e natuer' waard betocht troch Dr. Heather Hendrickson, in heechlearaar oan 'e Universiteit fan Canterbury, om firussen te beskriuwen dy't spesifyk skealike baktearjes oanfalle sûnder skea te meitsjen oan foardielige. Oars as antibiotika dy't faaks in breed spektrum fan aktiviteit hawwe, hawwe fagen in beheind hostberik, wêrtroch't se heul rjochte en effektyf binne yn it bestriden fan patogenen.

Yn in pionierswurk is Dr. De inisjativen rjochtsje har yn it foarste plak op it bestriden fan kiwi-wynkanker (Psa) en it Amerikaanske Foulbrood-firus dat ynfloed hat op huningbijen.

It foardiel fan it brûken fan fagen leit yn har fermogen om spesifyk rjochte patogenen te ynfektearjen, wylst oare mikroorganismen sparje dy't essensjeel binne foar de sûnens fan it organisme. Bygelyks, as in faag wurdt tatsjinne oan in huningbij, soe it direkt it spesifike patogen oanfalle sûnder de foardielige darmbaktearjes fan 'e bij te beynfloedzjen. Dit meganisme foar presys-targeting minimalisearret it risiko fan fersteuring fan 'e algemiene sûnens fan it beskerme organisme.

It benutten fan faagbiokontrôle hat wichtige gefolgen foar de agraryske sektor fan Nij-Seelân. Troch maatwurkoplossingen foar faag te ûntwikkeljen, hoopje ûndersikers de produktiviteit en feiligens yn 'e fiedingssektor te ferbetterjen, wylst it miljeubewustwêzen befoarderje. Fierder is it projekt fan doel de produsearjende bio-yndustry te fersterkjen, heechoplate banen te meitsjen en tagong ta wrâldwide merken te fasilitearjen.

De ûndersyksgearwurking omfettet wurdearre ynstellingen lykas de Universiteit fan Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd, en Apiculture Nij-Seelân. Ynheemse perspektiven, ûnder lieding fan Māori-wittenskippers en ûndersikers, jouwe weardefolle ynsjoch yn de gefolgen fan it projekt foar de taiao (omjouwing), benammen sjoen de prevalens fan Māori-liede bedriuwen yn 'e primêre sektor.

De lange-termyn fyzje foar dit stribjen giet fierder as de agraryske sektor. Dr Hendrickson is fan betinken dat troch it fêststellen fan de nedige ynfrastruktuer en ekspertize om feilich te brûken fagen yn 'e lânbou, it platfoarm kin wurde útwreide om opkommende bedrigingen foar fiedingsproduksje oan te pakken en sels medysk relevante minsklike sykteferwekkers te rjochtsjen. Dit ûndersyk iepenet spannende mooglikheden foar de takomst fan syktekontrôle en biofeiligens yn ferskate yndustry.

It projekt hat al stipe krigen fan belanghawwenden, wêrûnder imkers dy't royaal boaiemmonsters levere. As teken fan tankberens neamden ûndersikers de ûntdutsen fagen nei meiwurkers, wêrby't guon neamd binne nei bekende figueren lykas Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield, en sels de imkers sels.

Troch de krêft fan 'e ninja's fan' e natuer te benutten, is Nij-Seelân goed gepositioneerd om syktekontrôle yn 'e lânbou te revolúsjonearjen, fitale ekosystemen te beskermjen en mooglik it paad te effen foar nije oanpakken om minsklike patogenen te bestriden.

FAQ

Wat binne fage biokontrôles?

Phage-biokontrôles binne firussen dy't spesifyk rjochtsje op en oanfalle skealike baktearjes yn organismen, en biede in heul rjochte oanpak foar syktekontrôle.

Hoe ferskille fagen fan antibiotika?

Oars as antibiotika, dy't sawol skealike as foardielige baktearjes kinne skealje, hawwe fagen in beheind hostberik, wêrtroch't se spesifike patogenen kinne rjochtsje sûnder foardielige mikroorganismen te beynfloedzjen.

Hokker patogenen rjochtsje de ûndersikers op?

It ûndersyk is benammen rjochte op it bestriden fan kiwi-wynkanker (Psa) en it Amerikaanske Foulbrood (AFB) firus, dat in bedriging foarmet foar huningbijen.

Wat is de potensjele ynfloed fan dit ûndersyk?

It ûndersyk hat it potensjeel om de produktiviteit en feiligens yn 'e agraryske sektor te ferbetterjen, wylst de produksjebiosektor fersterkje, heechoplate banen kreëarje en tagong ta miljeubewuste wrâldwide merken fasilitearje. Fierder kin dit ûndersyk gefolgen hawwe foar it bestriden fan opkommende bedrigingen yn fiedselproduksje en sels it rjochtsjen fan minsklike patogenen.

Wa is belutsen by de ûndersyksgearwurking?

De gearwurking omfettet ûndersikers fan 'e Universiteit fan Canterbury, Universiteit fan Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd, en Apiculture Nij-Seelân. Māori-wittenskippers en ûndersikers leverje ek weardefolle ynheemse perspektiven.