In resinte geologyske stúdzje útfierd troch Josep M. Parés en syn team by de Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) hat dûke yn 'e ûndergrûn fan Sierra de Atapuerca yn Spanje. De stúdzje, publisearre yn it tydskrift Marine and Petroleum Geology, hat as doel om de djippe struktuer fan it gebiet en har geologyske ferbiningen te begripen.

It ûndersyk die bliken dat de materialen oanwêzich ûnder it oerflak de kalkstiennen binne dy't sichtber binne lâns de Sierra de Atapuerca. Dizze materialen binne gewoan de "top fan 'e iisberch" fan in folle gruttere ûndergrûnske struktuer dy't mear as 5 km breed útwreidet. Dizze struktuer waard foarme troch de oanwêzigens fan sêfte materialen, spesifyk Triassic lutites en evaporites, dy't tastien de lagen te bewegen.

De stúdzje joech ek ljocht oer de geologyske regeling fan 'e Sierra de Atapuerca. Tradysjoneel beskreaun as in anticline, liet it geologysk wurk sjen dat dizze struktuer boppe in djipte fan 1,000m rint. Op dy djipte rêste de Mesozoïske lagen op in Paleozoïske kelder, dy't stiif en kristallyn is. De resultaten jouwe oan dat it foldjen fan 'e lagen mooglik makke waard troch it bestean fan spesifike materialen dy't fungearje as smeermiddels of loslizzende nivo's, wêrtroch't de lagen oer de stive kelder glide kinne. Yn it gefal fan 'e Duero Basin bestiet it detasjemintsnivo út materialen út' e Triassyske perioade, dy't meganysk swak binne en de beweging en it foldjen fan 'e boppelizzende lagen makliker meitsje.

De befinings fan dizze stúdzje jouwe weardefolle ynsjoch yn 'e djippe struktuer fan Sierra de Atapuerca en har geologyske ferbiningen. It begripen fan 'e ûndergrûnske geology fan dizze regio is essensjeel foar fierder ûndersyk nei har geologyske skiednis en potensjele gefolgen foar minsklike evolúsje.

