Undersikers ûntdekke oarsaak fan grutste Marsquake

Undersikers fan 'e Universiteit fan Oxford hawwe de oarsaak fan' e grutste ea opnommen Mars-beving identifisearre. Yn tsjinstelling ta de earste oertsjûgingen, waard de ierdbeving fan 4.7, neamd S1222a, net oanlein troch in meteorytynslach, mar troch signifikante tektonyske aktiviteit yn 'e koarste fan Mars. It evenemint, dat op syn minst seis oeren duorre, waard ûntdutsen troch NASA's InSight-lander op 4 maaie 2022.

Om de oarsaak fan 'e ierdbeving te ûndersykjen, wurke Dr. Benjamin Fernando, de haadûndersiker, gear mei ferskate romte-ynstânsjes, wêrûnder de European Space Agency, de Chinese National Space Agency, de Indian Space Research Organisation, en de Feriene Arabyske Emiraten Space Agency. Dizze mienskiplike ynspanning stelde it team yn steat om gegevens te analysearjen fan meardere satelliten dy't om Mars rûnen, en besloech in grut oerflak fan 144 miljoen km2.

Nettsjinsteande de oerienkomst fan 'e ierdbeving mei eardere trigger troch meteoroïde-ynfloeden, fûn it ûndersyksteam gjin bewiis fan in frisse krater nei moannen fan sykjen. Dit late se om te konkludearjen dat de ierdbeving resultearre út de frijlitting fan stress binnen de korst fan Mars, ynstee fan in eksterne ynfloed.

Dr Fernando ferklearre dat de stress binnen de korst fan Mars in gefolch is fan miljarden jierren fan evolúsje, ynklusyf de differinsjaal ôfkuolling en krimpende tariven fan ferskate dielen fan 'e planeet. Wylst de oarsaken fan wikseljende stressnivo's ûndúdlik bliuwe, drage befiningen út dizze stúdzje by oan fierdere ûndersiken. It begripen fan dizze stresspatroanen kin krúsjaal wêze by it bepalen fan passende lokaasjes foar takomstige minsklike delsettings op Mars.

De gearwurkjende ynspanning fan dit projekt wêrby't meardere romte-missys belutsen is, is priizge as in blauprint foar suksesfolle ynternasjonale gearwurkingsferbannen yn djippe romteferkenning. De befiningen jouwe ljocht op 'e unike geologyske dynamyk fan Mars en markearje in wichtige stap nei it ûntdekken fan' e mystearjes fan 'e Reade Planeet.

boarnen:

- Titel: Ûndersikers ûntdekke mooglike oarsaak fan grutste ea Mars ierdbeving

- Boarne: [Boarnenamme]