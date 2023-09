Sân kin omheech streame, ûntdekke Lehigh University Engineers

Yngenieursûndersikers oan 'e Lehigh University hawwe in ferrassende ûntdekking makke - sân kin omheech streame. De befinings fan it team, publisearre yn it tydskrift Nature Communications, litte sjen dat wannear't koppel en in oantreklike krêft wurde tapast op elke sânkorrel, de dieltsjes omheech kinne streame, muorren op en treppen op en del. Dit heul ûngewoane ferskynsel hat wichtige gefolgen foar in breed oanbod fan tapassingen, fan sûnenssoarch oant materiaalferfier en lânbou.

De ûntdekking waard makke troch James Gilchrist, de Ruth H. en Sam Madrid heechlearaar gemyske en biomolekulêre yngenieur yn Lehigh's PC Rossin College of Engineering, en syn team. Se brûkten fergelikingen dy't de stream fan korrelige materialen beskriuwe om oan te toanen dat de dieltsjes omheech streamden as in korrelige materiaal.

Dr. Samuel Wilson-Whitford, de haadauteur fan it papier, stroffele by ûngelok dizze ûntdekking by it ûndersyk nei mikro-ynkapsulaasje. Hy merkte op dat doe't hy in magneet draaide ûnder in flesje mei izerokside-coated polymeerpartikels neamd mikrorollers, de sânkorrels begûnen omheech te gean.

De ûndersikers fûnen dat it tapassen fan koppel oan 'e mikrorollers mei magneten feroarsake elk dieltsje om te draaien, it meitsjen fan tydlike dûbeltsjes dy't fluch foarme en bruts op. Dizze gearhing generearre in negative hoeke fan rêst troch in negative wriuwingskoëffisjint, wêrtroch't de sânpartikels omheech streame.

It fergrutsjen fan de magnetyske krêft fergrutte de gearhing fan 'e sândieltsjes, wêrtroch't se mear traksje en de mooglikheid om rapper te bewegen. De kollektive beweging en it fermogen fan 'e dieltsjes om oan elkoar te plakjen stelden se yn steat om tsjin-yntuïtive aksjes út te fieren, lykas muorren omheech rinne en treppen klimme. De ûndersikers ûndersiikje no it gebrûk fan mikrorollers om obstakels te klimmen, dy't potinsjele tapassingen kinne hawwe yn mikrorobotika en sûnenssoarch.

Dizze baanbrekkende ûntdekking iepenet nije wegen fan ûndersyk en tapassingen foar korrelige materialen. It team fan Lehigh University is fan plan om troch te gean mei it bestudearjen fan de mikrorollers en it ferkennen fan har gebrûk op ferskate fjilden. Se ûndersiikje al tapassingen foar mingen, segregaasje en objektbeweging. Derneist ferkenne se it gebrûk fan mikrorollers by it leverjen fan fiedingsstoffen fia poreuze materialen.

De gefolgen fan sân dy't omheech streamt binne grut, en dizze ûntdekking hat it potensjeel om yndustry en technologyen te revolúsjonearjen. It ûndersyksteam is optein om har eksperiminten troch te gean en ferwachtet yn 'e heine takomst ferskate papers oer it ûnderwerp te publisearjen.

