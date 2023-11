Nije grûn brekke: 3D-printsjen fan hierfollikels yn lab-groeide hûd

Haarfollikels spylje in fitale rol by it behâld fan 'e sûnens en funksje fan ús hûd. Se helpe by it regeljen fan lichemstemperatuer, produsearje swit, en befetsje stamsellen dy't helpe by hûdhealing. Besteande hûdmodellen dy't yn laboratoarium groeid binne, binne lykwols net kompleet, sûnder it opnimmen fan hierfollikels. Dit gat kin ynkoarten wurde oerbrocht, tank oan baanbrekkend ûndersyk útfierd troch wittenskippers oan it Rensselaer Polytechnic Institute (RPI).

Dr Pankaj Karande, Associate Professor of Chemical and Bioengineering by RPI, en syn team hawwe mei súkses hierfollikels opnommen yn minsklik, lab-groeid hûdweefsel mei 3D-printtechnology. Dizze prestaasje markearret in wichtige mylpeal op it mêd fan tissue-engineering en iepenet nije mooglikheden foar drugstesten en hûdtransplantaasjes.

Tradysjonele oanpak foar it rekonstruearjen fan hierfollikels mei help fan minsklike sellen hawwe útdagings te krijen. Eardere ûndersiken hawwe lykwols oantoand dat dizze sellen, as se yn in trijediminsjonale omjouwing kultivearre binne, it potensjeel hawwe om nije hierfollikels of hiershafts te generearjen. Op grûn fan dit ûndersyk brûkten Dr. Karande en syn team 3D-bioprinttechniken om hûdmodellen te meitsjen dy't funksjonearjende hierfollikels omfetsje.

It proses befette it kultivearjen fan hûd- en follikelzellen yn it laboratoarium en it konvertearjen fan se yn in bio-inkt geskikt foar 3D-printsjen. De bio-inkt, gearstald út proteïnen en oare materialen, waard tapast op in tinne naald, wêrtroch't de printer hûdlagen kin deponearje en tagelyk hiersellen ynbêde. Yn 'e rin fan' e tiid binne de kanalen om 'e hiersellen fol mei hûdsellen, dy't de struktuer fan natuerlike hierfollikels imitearje.

Wylst it 3D-printe hûdweefsel mei hierfollikels op it stuit in libbensdoer hat fan twa oant trije wiken, toant dizze trochbraak wichtige foarútgong nei it ûntwikkeljen fan hûdtransplantaten dy't hier kinne groeie. Ferlingde lifespans fan it hûdweefsel binne in takomstige fokus, wat mear avansearre medisyntesten mooglik makket en mooglik liede ta foarútgong yn regenerative medisinen en kosmetyske testen.

Dizze stúdzje toant it potensjeel fan 3D-printsjen by it fuortsterkjen fan it begryp fan komplekse biologyske struktueren en har ynteraksje mei aktuele produkten. Troch hierfollikels op te nimmen yn lab-groeide hûdmodellen, krije ûndersikers weardefolle ynsjoch dy't de ûntwikkeling fan takomstige behannelingen foar brânwûnen en oare hûdomstannichheden kinne ferbetterje.

De mooglikheid om hierfollikels te 3D-printsjen yn lab-groeide hûd is in testamint fan 'e multydissiplinêre oanpak brûkt troch RPI-ûndersikers op' e krusing fan engineering en libbenswittenskippen. Dizze foarútgong hawwe fiergeande gefolgen foar minsklike sûnens en de ûntwikkeling fan biologysk represintative hûdmodellen.

FAQ

1. Wat binne de funksjes fan hierfollikels yn 'e hûd?

Haarfollikels regelje lichemstemperatuer, produsearje swit, en befetsje stamsellen dy't de genêzing fan 'e hûd befoarderje.

2. Hoe hawwe de ûndersikers hierfollikels opnommen yn lab-groeid hûdweefsel?

It team by RPI kultivearre hûd- en follikelzellen yn it laboratoarium en konvertearre se yn in printbere bio-inkt. Dizze bio-inkt waard tapast op in tinne naald, wêrtroch sekuere ôfsetting en it meitsjen fan hûdlagen mei hiersellen omfette.

3. Wat binne de potinsjele tapassingen fan 3D-printsjen fan hierfollikels yn hûdmodellen?

Dizze trochbraak koe liede ta foarútgong yn drugstesten, regenerative medisinen, en kosmetyske testen. Troch mear komplekse en biologysk relevante hûdmodellen te meitsjen, kinne ûndersikers in better begryp krije fan hoe't de hûd ynteraksje mei aktuele produkten en ferbettere behannelingen ûntwikkelje foar ferskate hûdomstannichheden.