Undersikers fan it Israel-basearre bedriuw foar oplossings foar klimaatferoaring Rewind hawwe in ynnovative metoade ûntwikkele foar koalstofopslach dy't de Swarte See brûkt as in natuerlike sink. It proses giet it om it nimmen fan planten en oare biomassa mei hege konsintraasjes fan koalstof en it sinken nei de boaiem fan 'e see. Dit foarkomt dat de koalstof weromkomt yn 'e sfear, en bewarret it effektyf foar tûzenen jierren.

De ynspiraasje foar dizze metoade kaam út 'e natuer sels, om't planten bekend binne om har fermogen om koaldiokside op te fangen en op te slaan. Troch it behâld fan it lykwicht fan koalstof frijlitting doe't planten ûntbine, ûndersikers hypoteze dat se koenen berikke in net-negatyf effekt, it foarkommen fan koalstof út 'e sfear wer yngean. Dizze metoade brûkt besteande plant materiaal dat oars soe gean te ôffal of wurde ferbaarnd.

De Swarte See waard keazen as de ideale lokaasje foar opslach fan koalstof fanwegen syn geologyske foarm, dy't foarkomt dat soerstof de djippere lagen berikt dêr't de koalstofrike biomassa delset wurdt. Gebrek oan soerstof soarget foar in omjouwing dy't de planten behâldt en foarkomt dat se ûntbine. Derneist produsearret de Swarte See-regio in signifikante hoemannichte oerbliuwende biomassa út lânbou en houtprodukten, wêrtroch it in geskikte lokaasje is foar dit proses.

Houtplanten, lykas beammen, binne benammen geskikt foar koalstofopslach, om't se koalstof fluch fange en stabyl binne yn wetter. Oare agraryske oerbliuwsels, lykas sinneblomstiennen, binne ek libbensfetbere opsjes. De biomassa wurdt hifke op koalstofynhâld en skealike gemikaliën foardat se ferfierd en yn see sinken wurde.

As opskaald, hat dizze metoade fan koalstofopslach it potinsjeel om jierliks ​​1 miljard ton koalstofdiokside út 'e sfear te ferwiderjen. Dit is wichtich yn betinken dat de wrâld yn 36.6 2022 miljard ton koaldiokside útstjit, en koalstofferwidering is kritysk foar mitigaasje fan klimaatferoaring.

Wylst technologyen foar koalstoffanging besteane, is ien fan 'e útdagings de hoemannichte enerzjy nedich om CO2 út' e loft te filterjen en de byhearrende ynfrastruktuerkosten. Dizze nije metoade dy't de Swarte See brûkt as natuerlike sink kin lykwols in mear kosten-effektive en enerzjysunige oplossing leverje.

