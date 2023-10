In heul gefoelige en stabile fleksibele elektrogemyske sensor foar deteksje fan biomarkers

In team fan ûndersikers fan 'e Penn State University hat in fleksibele elektrogemyske sensor ûntwikkele dy't biomarkers lykas glukose yn swit kin detectearje. De sensor is ûntworpen om stabyl op lange termyn en heul gefoelich te wêzen, wêrtroch it in belofte ark is foar net-invasive diagnoaze fan sykte en behanneling evaluaasje.

De sensor is basearre op nanocomposite-modifisearre poreuze grafene, dy't wurdt behannele mei in laser om in stabile conductive nanocomposite te meitsjen. Dizze laserbehanneling soarget foar in poerbêste gefoelichheid fan 1317.69 µA mm-1 cm-2 en in ultra-lege deteksjelimyt fan 0.079 µm foar glukose-deteksje. De sensor hat ek de mooglikheid om pH te detektearjen en toant treflike stabiliteit, behâldt mear dan 91% gefoelichheid foar 21 dagen.

Troch de glukose- en pH-sensor te yntegrearjen mei in fleksibel mikrofluïdysk switsamplingnetwurk, koene de ûndersikers glukosenivo's op it lichem sekuer ûntdekke. Dizze deteksje waard fierder kalibrearre troch simultane mjitten fan pH en temperatuer, wat resulteart yn trochgeande en krekte glukosemonitoring op it lichem.

Foarôfgeand oan dizze ûntwikkeling stiene sweatsensors foar beheiningen lykas lege gefoelichheid, beheind oerflak en minne stabiliteit. It mjitten fan biomarkers yn swit presintearret útdagings fanwegen har lege konsintraasjes en fariabiliteit beynfloede troch faktoaren lykas oefening, dieet en omjouwing.

Sweat is in rike boarne fan biomarkers, dy't weardefolle ynsjoch leverje yn 'e sûnens of syktestân fan in yndividu. Dit ynnovative sensorûntwerp rjochtet eardere beheiningen oan en biedt in lege kosten, heul gefoelich en stabyl platfoarm op lange termyn foar detectie fan biomarkers. It hat it potensjeel om net-invasive diagnostyske metoaden te revolúsjonearjen en trochgeande tafersjoch foar ferskate sykten mooglik te meitsjen.

boarnen:

Penn State University

Nanocomposite-modifisearre poreus grafeen: Nanocomposite materiaal foarme troch it kombinearjen fan grafene en oare materialen om konduktiviteit en gefoelichheid te ferbetterjen yn elektrogemyske sensoren.

Biomarkers: Substanzen dy't de steat fan sûnens of sykte yn it lichem oanjaan.

Laserbehanneling: It proses fan it brûken fan lasertechnology om de eigenskippen fan materialen te feroarjen, lykas it meitsjen fan stabile conductive nanocomposites yn dizze stúdzje.