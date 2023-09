MIT-wittenskippers brûke lûd-annulearjend konsept om gearhing yn kwantumsystemen te ferbetterjen

Undersikers fan MIT hawwe wichtige foarútgong makke yn it ferlingjen fan de gearhingtiden fan kwantumbits (qubits), in krúsjale stap yn 'e ûntwikkeling fan kwantumapparaten lykas kwantumsensors en gyroskopen. It team, laat troch Ju Li en Paola Cappellaro, brûkte in konsept ynspireare troch lûd-annulearjende koptelefoanen om de gearhing fan nukleêre spin-qubits te ferbetterjen. Troch it karakterisearjen fan it lûd feroarsake troch waarmte, koene de ûndersikers in "ûnbalansearre echo" technyk ymplementearje dy't de gearhing kearen fan 150 mikrosekonden oant sa lang as 3 millisekonden fergrutte.

De oanpak dy't it team brûkte, befette it begripen en annulearjen fan spesifike boarnen fan lûd, fergelykber mei hoe't lûd-annulearjende koptelefoanen net winske lûden eliminearje. Dizze metoade hat it potensjeel om de gearhingtiden fan kwantumsystemen sterk te ferbetterjen. Guoqing Wang, de earste auteur fan 'e stúdzje, is fan betinken dat noch langere gearhing tiden kinne wurde berikt troch fierder te ûndersiikjen en te mitigearjen fan oare boarnen fan lûd.

De befinings fan 'e stúdzje wurde ferwachte dat se in wichtige ynfloed hawwe op' e ûntwikkeling fan kwantumapparaten. Dmitry Budker, lieder fan 'e Matter-Antimatter Section fan it Helmholtz Institute Mainz, priizget de ynnovative oanpak fan it team en is fan betinken dat it maklik kin wurde ymplementearre yn praktyske tapassingen. Gregory Fuchs, in heechlearaar oan 'e Cornell University, beljochtet ek it nut fan it ûndersyk by it ynskeakeljen fan lange libbene nukleêre spin-ensembles foar ferskate tapassingen.

De eksperiminten útfierd troch de ûndersikers rjochte har op in grut ensemble fan stikstoffakatueresintra (NV-sintra) yn diamant, dy't ideale kandidaten binne foar kwantumsensors en oare kwantumtechnologyen. De útdaging lei yn it finen fan in manier om de klokken fan 'e miljarden NV-sintra te syngronisearjen om te kommen ta fersterke gearhing. It doel is om meardere klokken te brûken, wylst fazekoherinsje behâlde om kwantumynformaasje foar langere perioaden te behâlden.

Dit baanbrekkende ûndersyk iepenet nije mooglikheden foar it mêd fan kwantumkomputing en makket it paad foar de ûntwikkeling fan effisjintere en betroubere kwantumapparaten.

boarnen:

- MIT Quantum Engineering Group

- MIT Nijs