Nije ûntdekking ûntbleatet âlde radiogolven fan galaxies miljarden jierren lyn

In resinte ûntdekking troch astronomen hat in fassinearjend ferskynsel ûntbleate fan likernôch 8 miljard jier lyn: de detectie fan radiogolven dy't fuortkomme út in gearfoeging fan stjerrestelsels. Wat dizze fynst wirklik opmerklik makket, is dat it it âldst bekende eksimplaar is fan in evenemint dat wittenskippers lang fernuvere hat - in snelle radio-burst (FRB).

Dizze burst, dy't minder dan in millisekonde duorre, liet in ferrassende hoemannichte enerzjy frij lykweardich oan wat ús sinne yn tritich jier produseart. De Australyske SKA Pathfinder, in radioteleskoop yn West-Austraalje, ûntduts earst de burst. Neitiid hat de Very Large Telescope fan it European Southern Observatory yn Sily de krekte lokaasje bepaald.

Karakterisearre as in soarte fan radio-frekwinsje elektromagnetyske strieling, snelle radio bursts fertsjintwurdigje koarte, mar yntinse bursts fan enerzjy dy't oertreffe de measte oare boarnen fan radio weagen yn 'e grutte útwreiding fan it hielal. Radioweagen, dy't de langste golflingten hawwe op it elektromagnetyske spektrum, spylje in krúsjale rol yn ferskate astronomyske waarnimmings.

Wylst de co-leader fan 'e stúdzje, Ryan Shannon fan Swinburne University of Technology yn Austraalje, de radiogolven yn FRB's fergeliket mei dy brûkt yn mikrofoaveofen, is de omfang fan dizze burst net te fergelykjen. Yn feite soe de enerzjy frijlitten troch dizze FRB genôch wêze om "in kom popcorn twa kear de grutte fan 'e sinne te meitsjen."

Foarôfgeand oan dizze ûntdekking waard de âldst bekende snelle radio-burst datearre út 5 miljard jier lyn, wêrtroch dizze fynst in opmerklike 3 miljard jier âlder waard. Om't it universum sels sawat 13.8 miljard jier âld is, jout dit barren ûnskatbere ynsjoch yn 'e iere stadia fan galaktyske formaasjes en ferskynsels.

Boppedat is dizze útbarsting, neist syn âldheid, ek de fierste dy't ea ûnder FRB's ûntdutsen is, troch de grutte ôfstannen dy't astronomen moatte ôflizze om objekten en eveneminten út it fiere ferline te bestudearjen.

Stuart Ryder fan 'e Macquarie University yn Austraalje, de co-leader fan' e stúdzje, merkt op: "Wy witte no dat snelle radio-bursts al mear as de helte fan 'e leeftyd fan it universum bestean."

Wylst de krekte oarsaak fan FRB's ûnsichtber bliuwt, suggerearret in liedende teory dat dizze bursts ûntsteane út in fassinearjende soarte fan neutroanenstjer bekend as in magnetar. Dizze magnetars binne ûnder de meast ekstreme objekten yn it universum en hawwe it potensjeel om sokke bûtengewoane bursts fan enerzjy te produsearjen.

Sjoen de frekwinsje fan FRB's, mei likernôch 100,000 nei skatting alle dagen yn it hielal foar te kommen, ûntsluten har detectie en stúdzje enoarm potensjeel foar it mjitten en begripen fan de ferdieling fan matearje yn 'e grutte leechte tusken stjerrestelsels.

Yndied fertsjinwurdigje dizze bursts in spannende frontier yn astronomysk ûndersyk, mei de belofte fan it ûntdekken fan nije geheimen oer it ûnbidige kosmyske tapijt fan ús universum.

FAQ

Wat binne snelle radio-bursts?

Fast radio bursts (FRB's) binne koarte bursts fan yntinsive radiofrekwinsje elektromagnetyske strieling dy't de measte oare boarnen fan radiogolven yn it universum oertsjûgje. Se duorje minder dan in millisekonde, mar kinne in enoarme hoemannichte enerzjy frijlitte.

Wat is de betsjutting fan 'e resinte ûntdekking fan âlde radiogolven?

De resinte ûntdekking fan radiogolven fan in gearfoeging fan stjerrestelsels sawat 8 miljard jier lyn fertsjintwurdiget it âldst bekende foarbyld fan snelle radio-bursts (FRB's). Dizze fynst smyt ljocht op 'e iere stadia fan galaktyske formaasjes en eveneminten, en biedt weardefolle ynsjoch yn' e skiednis fan it universum.

Wat is de boarne fan rappe radio-bursts?

Wylst de krekte boarne fan FRB's ûnwis bliuwt, suggerearret ien oerhearskjende teory dat se ûntsteane út in ekstreem type neutroanenstjer neamd in magnetar. Dizze magnetars hawwe de mooglikheid om de yntinse bursts fan enerzjy te generearjen dy't yn FRB's wurde waarnommen.

Hoe faak binne snelle radio-bursts?

Snelle radio-bursts wurde rûsd om earne yn it hielal sawat 100,000 kear deis foar te kommen. It oantal ûntdutsen FRB's is lykwols relatyf leech, mei mar sawat 50, ynklusyf de koartlyn ûntdutsen âlde burst, werom nei har galaxy fan komôf.