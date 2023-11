Duorsumens berikke: ynnovatyf recyclingproses foar biobasearre polykarbonaten

Plastysk ôffal is in grutte soarch wurden foar ús omjouwing, wêrtroch't de Jeropeeske Uny maatregels útfiere om de oanwêzigens fan mikroplastyk mei 30% te ferminderjen. Recycling fan plestik wurdt sjoen as in libbensfetbere oplossing om dit probleem te bestriden. Undersikers fan it Ynstitút foar Chemysk Undersyk fan Kataloanië (ICIQ) hawwe koartlyn in nij en duorsum proses ûntwikkele foar recycling fan biobasearre polycarbonaten, in soarte plestik dat faaks brûkt wurdt yn medyske, bou- en auto-tapassingen.

Konvinsjoneel wurde plestik makke fan polymers, dat binne grutte molekulen dy't foarme binne troch de feriening fan lytsere molekulen neamd monomeren. It ideale recyclingproses soe de kontroleare degradaasje fan polymeren yn lytsere produkten en har dêropfolgjende repolymerisaasje yn funksjoneel plastyk omfetsje. It team by ICIQ rjochte him op it ûntwikkeljen fan in sirkulêr proses foar depolymerisearjen en repolymerisearjen fan polykarbonaten, mei help fan de katalysator TBD (triazabicyclodecene).

Dizze ynnovative oanpak biedt ferskate foardielen. Earst draacht it by oan in duorsumer sirkulêre ekonomy troch it minimalisearjen fan gemysk gebrûk. Derneist brûkt de stúdzje in biobasearre polykarbonaat ôflaat fan limonene en koalstofdiokside - wêrtroch it in libbensfetber alternatyf is foar materialen op oaljebasis. Hoewol dit spesifike polykarbonaat ekstreem lege biologyske ôfbrekberens hat, versnelt de katalytyske oanpak presintearre yn dit ûndersyk it degradaasjeproses eksponentieel, wêrtroch it kommersjeel leefber is foar recycling.

De betsjutting fan dizze ûntdekking leit yn syn potinsjele tapassing yn adhesive en coating materialen as alternatyf foar oalje-basearre produkten. ICIQ hat al in oktroai yntsjinne foar it brûken fan limonene polycarbonate yn dizze spesifike applikaasjes. It nije recyclingproses fergruttet de wearde en potinsjeel fan it biobasearre polycarbonaat, om't it maklik recycleberens biedt ûnder praktyske omstannichheden.

De gearwurking tusken de eksperimintele ûndersyksgroep ûnder lieding fan prof. Arjan Kleij, it berekkeningsteam ûnder prof. Carles Bo, en de polymeerûntwikkelingsaktiviteiten yn 'e ICIQ KTT-ôfdieling, ûnder lieding fan dr. Fernando Bravo, is in testamint fan 'e krêft fan ynterdissiplinêre gearwurking yn ûndersyk. Troch ferskate kennis en oanpakken te kombinearjen, pakt dizze gearwurking útdagings wiidweidich en ynnovatyf oan, wat liedt ta de ûntwikkeling fan effektive oplossingen.

Ta beslút, it duorsume recyclingproses foar biobasearre polykarbonaten presintearre troch ICIQ markearret in wichtige stap nei it realisearjen fan in mear miljeufreonlike oanpak fan plestik. Dizze ynnovative metoade behannelet net allinich it driuwende probleem fan accumulation fan plestik ôffal, mar ûntslutet ek it potensjeel fan biobasearre materialen yn ferskate yndustry. Troch trochgeand ûndersyk en gearwurking kinne wy ​​fierder foarútgean nei in mear duorsume takomst.

FAQ:

F: Wat is it doel fan dit ûndersyk?

A: It doel is om in duorsum proses te ûntwikkeljen foar de recycling fan biobasearre polycarbonaten, in soarte plestik.

F: Hoe wurket it recyclingproses?

A: It proses omfettet depolymerisearjen en repolymerisearjen fan polykarbonaten mei in katalysator neamd TBD.

F: Wat binne de foardielen fan dit recyclingproses?

A: It proses draacht by oan in mear duorsume sirkulêre ekonomy troch it minimalisearjen fan gemysk gebrûk en biedt maklike recycleberens ûnder praktyske omstannichheden.

F: Wat is de potinsjele tapassing fan it recycled polycarbonate?

A: De recycled polycarbonate kin brûkt wurde yn adhesive en coating materialen as in alternatyf foar oalje-basearre produkten.

F: Wat is de betsjutting fan de gearwurking tusken de ûndersyksgroepen?

A: De gearwurking soarget foar de yntegraasje fan ferskate kennis en oanpak, dy't liedt ta wiidweidige en ynnovative oplossingen.