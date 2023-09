Optysk apparaat biedt feilige patogeneliminaasje op oerflakken

Undersikers fan 'e Universiteit fan Osaka hawwe in optysk apparaat ûntwikkele mei aluminiumnitride dat djip-ultraviolet (UV) ljocht kin generearje om patogenen op oerflakken effektyf te eliminearjen. It apparaat wurket mei in proses neamd "twadde harmonische generaasje", dy't twa fotonen fan sichtber ljocht kombinearret om ien foton te meitsjen mei twa kear de enerzjy en frekwinsje yn it djippe UV-berik.

De measte transparante materialen litte gjin fotonen mei-inoar ynteraksje, mar de net-lineêre eigenskippen fan aluminiumnitride meitsje it effisjinte foarkommen fan twadde harmonyske generaasje yn in waveguide minder dan ien mikron breed mooglik. De ûndersikers brûkten krekte kristaloriïntaasjekontrôle, lieningstechniken út healgelearderferwurking, om it apparaat te meitsjen en djip-UV-ljocht te generearjen binnen in smel berik dat kimen kin deadzje, wylst se meast feilich binne foar minsken.

Oars as tradisjonele metoaden dy't fertrouwe op excimer-lampen as LED's dy't djip-UV-ljocht direkt útstjitte, biedt dit nije apparaat ferbettere effisjinsje en langere libbensdagen. It rjochtet de soarch oan fan it bleatstellen fan minsklike sellen oan skealike golflingten fan UV-ljocht. De ûndersikers binne fan doel de technology fierder te ûntwikkeljen en te ferfine om kompakte en enerzjysunige kommersjele apparaten te meitsjen foar djippe UV-desinfeksje.

Dizze trochbraak biedt kânsryk potinsjeel yn it bestriden fan de fersprieding fan sykteferoarsakende sykteferwekkers, foaral yn 'e kontekst fan' e oanhâldende COVID-19-pandemy. Troch in feilich en effektyf middel foar oerflakdesinfeksje te leverjen, kin dit optysk apparaat bydrage oan it meitsjen fan skjinnere en sûnere omjouwings.

Boarne: Osaka University