Undersikers ûntwikkelje ynnovative molekule om drugsresistinte baktearjes te bestriden

Undersikers fan 'e Maynooth University hawwe in wichtige trochbraak makke yn' e striid tsjin drug-resistinte baktearjes. Antimikrobiële ferset (AMR) is in groeiende soarch as baktearjes, firussen, skimmels en parasiten evoluearje en resistint wurde foar tradisjonele medisinen. Dit foarmet in grutte bedriging foar de folkssûnens, wêrtroch ynfeksjes dreger binne te behanneljen en it risiko fan slimme sykte en dea fergruttet. As antwurd op dizze driuwende wittenskiplike need, makke in team fan ynternasjonale ûndersikers mei súkses in nije molekule dy't it potinsjeel hat om drugs-resistinte baktearjes effektyf te bestriden.

De ûndersikers brûkten de prinsipes fan supramolekulêre skiekunde, in spesjalisearre gebiet fan wittenskiplike stúdzje dy't ynteraksjes tusken molekulen ûndersiket, om dizze trochbraak te berikken. Troch dizze prinsipes te benutten, ûntduts it team molekulen dy't baktearjes effektyf deadzje, wylst se heul lege toxisiteit hawwe foar sûne minsklike sellen. Dizze ynnovative oanpak koe it paad baan foar nije terapeutyske strategyen om it probleem fan drug-resistinte ynfeksjes oan te pakken.

It ûndersyk, publisearre yn it tydskrift Chem, komt oerien mei World AMR Awareness Week, in wrâldwide kampanje ûnder lieding fan de World Health Organization. De kampanje is fan doel it bewustwêzen en begryp te ferheegjen fan antimikrobiële ferset om it ûntstean en fersprieding fan drugs-resistinte ynfeksjes te ferminderjen. De ynfloed fan AMR is signifikant, mei mear as 1.2 miljoen minsken stjerre yn 2019 fanwege antibiotika-resistinte baktearjele ynfeksjes. Dit ûndersyk biedt hope foar de ûntwikkeling fan nije antimikrobiële aginten dy't medisynresistente baktearjes kinne bestride, wat jierliks ​​miljoenen libbens kinne rêde.

Lead ûndersiker Luke Brennan fan Maynooth University beklamme it belang fan dizze ûntdekking by it fuortsterkjen fan ús begryp fan ferskate sykten, fan kanker oant cystyske fibrosis. It wurk fan it team is basearre op it brûken fan syntetyske iontransporters, wêrtroch sâlt baktearjele sellen yn kin. Dizze ynstream fan sâlt fersteurt it delikate lykwicht fan ioanen yn 'e sellen, wêrtroch't biogemyske barrens feroarsaakje dy't úteinlik liede ta baktearjende seldea. Sels stammen fan baktearjes dy't resistint binne foar op it stuit beskikber antibiotika, lykas MRSA, binne kwetsber foar dizze ûnkonvinsjonele behanneling oanpak.

Dizze trochbraak leveret in basis foar de ûntwikkeling fan aniontransporters as in kânsryk alternatyf foar tradisjonele antibiotika. Mei it probleem fan antimikrobiële ferset dy't trochgiet te eskalearjen, hat de needsaak foar nije terapeutyske strategyen nea mear driuwend west. De gearwurking tusken skiekundigen en biologen by it pionieren fan de ûntwikkeling fan nije antimikrobiële aginten markeart it potensjeel foar ynterdissiplinêre oanpak om wrâldwide sûnensútdagings oan te pakken.

Faak Stelde Fragen:

Wat is antimicrobieel ferset?

Antimikrobiële ferset (AMR) komt foar as mikroorganismen, lykas baktearjes, firussen, skimmels en parasiten, evoluearje en resistint wurde foar de medisinen dy't brûkt wurde om ynfeksjes te behanneljen. Dit makket ynfeksjes dreger te behanneljen, wêrtroch it risiko fan slimme sykte en dea fergruttet.

Wêrom is ûndersyk nei drug-resistinte baktearjes wichtich?

Undersyk nei drug-resistinte baktearjes is essinsjeel omdat konvinsjonele antibiotika wurde hieltyd minder effektyf tsjin dizze ynfeksjes. As it net kontrolearre wurdt, kin de opkomst fan medisyn-resistente baktearjes liede ta in wrâldwide sûnenskrisis, om't ynfeksjes hieltyd dreger wurde te behanneljen.

Wat is supramolekulêre skiekunde?

Supramolekulêre skiekunde is in fjild fan stúdzje dat him rjochtet op de ynteraksjes tusken molekulen. It ûndersiket hoe't molekulen kinne gearstalle en ynteraksje om gruttere struktueren of funksjonele systemen te foarmjen. Yn 'e kontekst fan dit ûndersyk waard supramolekulêre skiekunde brûkt om molekulen te ûntdekken dy't baktearjes effektyf deadzje, wylst toxiciteit foar sûne minsklike sellen minimalisearret.

Hoe wurket it nije molekule?

De nije molekule ûntwikkele troch de ûndersikers fersteurt it delikate lykwicht fan ioanen yn baktearjele sellen troch sâlt te tastean de sellen yn te gean. Dizze fersteuring liedt ta in searje biogemyske eveneminten dy't úteinlik resultearje yn baktearjele seldea. Sels drug-resistinte stammen fan baktearjes, lykas MRSA, binne kwetsber foar dizze nije behanneling oanpak.

Wat is de betsjutting fan dit ûndersyk?

Dit ûndersyk is wichtich om't it in potinsjele oplossing biedt foar it groeiende probleem fan drugs-resistinte baktearjes. Troch in ynnovative molekule te ûntwikkeljen dy't baktearjes effektyf kin deadzje, wylst de toxiciteit foar sûne minsklike sellen minimalisearret, hawwe de ûndersikers it paad pleatst foar de ûntwikkeling fan nije antimikrobiële aginten. Dizze aginten kinne helpe by it bestriden fan drug-resistinte ynfeksjes en miljoenen libbens wrâldwiid rêde.