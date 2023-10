Twa izige gigantyske planeten botse yn in skitterende werjefte fan ljocht

Yn in fassinearjend astronomysk barren botsten twa iiskâlde gigantyske eksoplaneten yn in flamme fan ljocht, útstjitten fan stofpluimen dy't waarden waarnommen troch in amateurastronom op sosjale media. Dizze planeten lizze likernôch 1,800 ljochtjierren fan de ierde ôf en stoarten om in sinne-achtige stjer hinne. De felle neigloe fan 'e botsing beweecht foar de stjer, wêrtroch't dy mei de tiid dimmen. De stjer is ASASSN-21qj neamd nei it netwurk fan teleskopen dat yn earste ynstânsje it ferdwinen fan it sichtbere ljocht fan de stjer ûntduts.

De amateur-astronomer fernaam dat de stjer oer in span fan 1,000 dagen ophelderde, wat in team fan ynternasjonale astronomen oansporde om it ferskynsel fierder te ûndersykjen. De ljochtkromme fan 'e stjer die bliken dat syn helderheid ferdûbele op ynfraread golflingten trije jier foardat it begon te ferdwinen yn sichtber ljocht. Dr Matthew Kenworthy, in mei-lieder fan it ûndersyk fan it Leiden Observatory yn Nederlân, beskreau de mooglike neisleep fan sa'n botsing, en stelde dat it oerbliuwsel op in stjer lykje soe, hoewol swakker en sân kear grutter yn omfang as de wichtichste stjer yn it systeem.

Yn 'e rin fan twa jier hat in netwurk fan profesjonele en amateurastronomen de stjer nau yn 'e gaten hâlden foar feroaringen yn syn helderheid. Dr Simon Lock, in co-lead auteur fan 'e Universiteit fan Bristol, ferklearre dat har berekkeningen en kompjûtermodellen oanjaan dat de temperatuer, grutte en doer fan it waarnommen gloeiende materiaal oerienkomt mei de botsing fan twa iisgigantyske eksoplaneten.

It wurdt ferwachte dat de stofwolk dy't ûntstiet út de botsing sil ferspriede lâns de baan fan it oerbliuwsel oanmakke. Dit oerbliuwsel sil úteinlik in nije planeet wurde, en it materiaal om him hinne sil wierskynlik kondinsearje en in samling moannen foarmje dy't der omhinne sille draaie. It ljocht fan 'e stofwolk kin ûntdutsen wurde mei grûnbasearre teleskopen lykas NASA's James Webb Space Telescope. Astronomen sille de ûntwikkelingen fan dit fassinearjende barren nau folgje.

boarnen:

- Universiteit fan Bristol

- Sterrenwacht Leiden

- Natuerblêd