Undersyk suggerearret dat Mars oanmerklik minder mineralen hat as ierde

In nije stúdzje docht bliken dat Mars in signifikant leger oantal mineralen hat yn ferliking mei Ierde. Wylst d'r sawat 6,000 bekende mineralen op ierde binne, hat Mars allinich 161 mineralen opnommen oer mear as 50 jier fan ûndersyk.

De stúdzje, útfierd troch Hazen et al, analysearre de mineralfoarming en evolúsje op Mars basearre op ferline misjes en analyzes fan Mars-meteoriten. De ûndersikers identifisearren 20 manieren fan mineralfoarming op Mars, wylst de ierde 57 hat.

Yn 'e iere stadia fan' e skiednis fan beide planeten foarmen mineralen op ferlykbere manieren. De earste mineralen op sawol Ierde as Mars kristallisearren wierskynlik direkt út koelend magma. Hydrothermyske aktiviteit spile ek in rol by de foarming fan mineralen op beide planeten. De ierde gie lykwols miljarden jierren lyn troch wiidweidige stadia fan diversifikaasje troch plaattektonika en de ûntwikkeling fan it libben, prosessen dy't net op Mars binne waarnommen.

De befinings suggerearje dat Mars minder paden hie foar mineralfoarming yn ferliking mei Ierde. Hoewol it mooglik is dat d'r op Mars net ûntdutsen minerale fazen binne, wurdt it totale oantal Mars-mineralen noch rûsd om signifikant lytser te wêzen as de ierde.

De stúdzje, publisearre yn 'e Journal of Geophysical Research: Planets, smyt ljocht op' e ferskillen tusken de minerale komposysjes fan Mars en Ierde. It begripen fan dizze ûnderskiedingen kin weardefolle ynsjoch leverje yn 'e geologyske skiednis en potensjele bewenberens fan Mars.

Dit ûndersyk waard mooglik makke troch de analyze fan gegevens fan eardere Mars-missys en de stúdzje fan Mars-meteoriten. Fierder ûndersyk is nedich om it mineralogyske ferskaat fan 'e Reade Planeet folslein te ferkennen en te begripen.

boarnen:

- Robert M. Hazen et al, Oer it ferskaat en formaasjemodi fan Martian Minerals, Journal of Geophysical Research: Planeten. DOI: 10.1029/2023JE007865

- American Geophysical Union (AGU)