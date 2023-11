Kwantumwittenskippers hawwe in baanbrekkende ûntdekking makke dy't kwantumtechnology revolúsjonearje koe. In team fan ûndersikers fan 'e Universiteit fan Bristol hat in seldsum ferskynsel identifisearre binnen pears brûns dat de kaai koe hâlde foar it meitsjen fan in "perfekte switch" yn kwantumapparaten. Dizze switch soe by steat wêze om fluch oergong tusken in isolator en in superconductor steat.

Purple brûns is in unyk iendiminsjonaal metaal besteande út yndividuele liedende keatlingen fan atomen. De ûndersikers fûnen dat dit materiaal twa tsjinoerstelde elektroanyske steaten toant, en biedt in nivo fan veelzijdigheid bekend as "opkommende symmetry". Dit betsjut dat sels de lytste feroaringen yn it materiaal, lykas waarmte of ljochtstimulus, in direkte oergong kinne triggerje tusken in isolearjende steat mei nul konduktiviteit nei in superconductor mei ûnbeheinde konduktiviteit, en oarsom.

Lead auteur Nigel Hussey, heechlearaar natuerkunde oan 'e Universiteit fan Bristol, spruts syn opwining út oer dizze ûntdekking, en stelde: "It is in echt spannende ûntdekking dy't in perfekte skeakel kin leverje foar kwantumapparaten fan moarn."

De reis fan it team begon 13 jier lyn doe't twa PhD-studinten, Xiaofeng Xu en Nick Wakeham, foar it earst de magnetoresistinsje fan pears brûns mjitten. De gegevens leine sliepend en net publisearre oant in tafallige moeting yn 2017. Professor Hussey bywenne in seminar fan natuerkundige Dr Piotr Chudzinski oer pears brûns en dielde syn gegevens mei him. Tegearre stelden se in eksperimint foar dat de teory fan Chudzinski befêstige.

Wat dizze ûntdekking noch opmerkliker makket, is it bestean fan "opkommende symmetry" as de materiële oergongen tusken de isolearjende en supergeleidende steaten. Symmetrybrekken, meastentiids waarnommen yn elektroanensystemen by koeling, is in bekend ferskynsel. It ûntstean fan symmetry yn in metaal as de temperatuer wurdt ferlege, lykas waarnommen yn pears brûns, is lykwols ekstreem seldsum en ungewoane.

Dr Chudzinski fergelike dit ferskynsel mei in magyske trúk, wêrby't in doffe, ferfoarme figuer feroaret yn in perfekt symmetryske sfear. Hy beskreau pears brûns as de figuer en de natuer sels as de tsjoender.

Dizze trochbraak iepenet nije mooglikheden foar kwantumtechnology. Troch de unike eigenskippen fan pears brûns te benutten, kin it mooglik wêze om skeakels te meitsjen yn kwantumsirkels dy't signifikante feroaringen kinne ûndergean yn ferset mei de lytste stimulâns.

Mei oanhâldend ûndersyk nei pears brûns en it opkommende symmetryfenomeen, hat de takomst enoarm potensjeel foar de ûntwikkeling fan effisjinte en heechprestearjende kwantumapparaten.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Wat is pears brûns?

Purple brûns is in iendiminsjonaal metaal dat bestiet út yndividuele liedende keatlingen fan atomen.

2. Wat is de betsjutting fan it ûndersyk útfierd troch de Universiteit fan Bristol?

It ûndersyk identifisearre in seldsum ferskynsel binnen pears brûns neamd "emergent symmetry" dat koe liede ta de skepping fan in "perfekte switch" yn kwantum apparaten.

3. Hoe wurket de "perfekte switch"?

De switch kin fluch oergean tusken in isolator (mei nul conductivity) en in superconductor (mei ûnbeheinde conductivity) basearre op lytse feroarings yn it materiaal, lykas waarmte of ljocht stimulus.

4. Wa makke de ûntdekking?

It ûndersyk waard laat troch de Universiteit fan Bristol, mei haadauteur Nigel Hussey, heechlearaar natuerkunde.

5. Wat binne de mooglike tapassingen fan dizze trochbraak?

Dizze trochbraak koe wichtige gefolgen hawwe foar kwantumtechnology, wêrtroch de ûntwikkeling fan heul effisjinte skeakels yn kwantumkringen mooglik is.

boarnen:

- Universiteit fan Bristol: [www.bristol.ac.uk](https://www.bristol.ac.uk/)