Nije stúdzje ûntbleatet supermassive swarte gatten dy't iten rapper ferslokke as ferwachte

In resinte stúdzje útfierd troch Northwestern University hat eardere oannames útdage oer it itengewoanten fan supermassive swarte gatten. Wylst it earder leaude dat swarte gatten har iten stadichoan konsumearje, jouwe nije simulaasjes oan dat se it eins op in folle flugger taryf fersoargje.

De stúdzje, dy't al gau publisearre wurdt yn The Astrophysical Journal, brûkte 3D-simulaasjes mei hege resolúsje om it gedrach fan draaiende swarte gatten te ûndersykjen. Undersikers fûnen dat dizze swarte gatten de omlizzende romte-tiid ferdraaie, wêrtroch't it gas yn 'e akkresjeskiif útinoar skuorde. Dit resulteart yn 'e foarming fan ynderlike en bûtenste subskiven, wêrby't it swarte gat earst de ynderlike ring ferbrûkt en dan opnij wurdt opfolle troch ôffal fan 'e bûtenste subskiif.

Yn tsjinstelling ta eardere teoryen dy't suggerearren dat dit proses hûnderten jierren duorret, lieten de simulaasjes sjen dat it eins foarkomt yn in kwestje fan moannen. Dizze fynst hat wichtige gefolgen foar it begripen fan it gedrach fan quasars, dy't guon fan 'e helderste objekten yn' e nachthimel binne. Quasars binne bekend dat se ynienen opflakkerje en dan ferdwine sûnder útlis, en de nije stúdzje jout in potinsjele ferklearring foar dit drastyske gedrach.

De haadûndersiker, Nick Kaaz fan 'e Northwestern University, ferklearre dat de klassike teory fan akkresje-skiif net ferantwurdzje kin foar de rappe fariaasjes dy't yn quasars wurde waarnommen. De simulaasjes útfierd yn dizze stúdzje suggerearje lykwols dat de ferneatiging en oanfolling fan 'e binnenregio's fan' e skiif dizze fariaasjes kinne ferklearje.

De kaai ynsjoch út 'e stúdzje is dat eardere oannames oer de ôfstimming fan' e accretion skiif mei de swarte gat syn rotaasje wiene ferkeard. De simulaasjes die bliken dat de regio om it swarte gat hinne folle turbulenter is as earder tocht. De gasdynamyk, magnetyske fjilden en algemiene relativiteit fan swarte gatten waarden yn 'e simulaasjes yn rekken brocht, wat in krekter model fan har gedrach levere.

It tear- en fiedingsproses fynt plak yn in regio dêr't it draaien fan it swarte gat fan romte-tiid konkurrearret mei wriuwing en druk binnen de skiif. Dit resultearret yn botsing fan de binnen- en bûtenskiven, wêrtroch't de binnenskiif troch it swarte gat fersûpt wurdt. De swiertekrêft fan it swarte gat lûkt dan gas út 'e bûtenregio om de binnenregio opnij te foljen, en de syklus foltôgje.

Dizze stúdzje smyt net allinich ljocht op 'e ytgewoanten fan supermassive swarte gatten, mar jout ek ynsjoch yn it gedrach fan quasars. Mei fierder ûndersyk kinne wittenskippers de meganismen dy't ferantwurdlik binne foar de dramatyske fariaasjes dy't yn dizze kosmyske ferskynsels observearre wurde better begripe.

boarnen:

- It Astrophysical Journal (te publisearjen)

- Noardwestlike Universiteit