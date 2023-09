Human-makke fivers meie netto emitters fan broeikasgassen wêze, stúdzjes fine

Nij ûndersyk útfierd troch Cornell University docht bliken dat minsklik makke fivers in wichtige ynfloed hawwe op broeikasgassen. Twa besibbe stúdzjes útfierd troch ûndersikers fan Cornell begjinne te kwantifisearjen de effekten fan sawol minsklik makke en natuerlike fivers op it globale broeikasgas budzjet, it jaan fan weardefolle ynsjoch yn in ûnderwerp dat is net goed begrepen.

De stúdzjes fûnen dat wannear't de útstjit en koalstofopslach fan fivers makke wurde troch de minske, de fivers net-emitters fan broeikasgassen kinne wêze. Foarige skattings suggerearje dat fivers, dy't wurde definieare as wetterlichems fan 5 hektare of minder, meie bydrage oan 5% fan 'e wrâldwide metaanemissies. Sûnder krekte mjittingen oer in protte fivers koe dit persintaazje lykwols fariearje fan de helte oant twa kear it skatte bedrach. Derneist binne d'r beheinde skattings fan tariven foar koalstofbegraffenis yn fivers.

Ien stúdzje útfierd troch de ûndersikers rjochte him op de hoemannichte koalstof sequestered yn 22 spesifyk selektearre fivers. De ûndersikers ûndersochten eardere behearaktiviteiten en mjitten sedimintdikte en koalstofynhâld yn 'e fivers. Se fûnen dat koalstofbegraffenissen yn 'e fivers waarden beynfloede troch faktoaren lykas wetterplanten, fisken en fiedingsnivo's. De stúdzje die ek bliken dat sawol natuerlike as troch minske makke fivers wrâldwiid in signifikante hoemannichte koalstof sequestrearje, wat oanjout dat koalstofsekwestraasje yn fivers ûnderskat wurdt.

De twadde stúdzje ûndersocht de seizoensútstjit fan broeikasgassen út spesifike Cornell Experimental Ponds. Metaan, in krêftich broeikasgas, wie goed foar de mearderheid fan de útstjit gassen. De stúdzje markearre ek it belang fan faak sampling om sekuer te rekkenjen mei broeikasgassen út fivers.

Oer it algemien suggerearje dizze stúdzjes dat fivers in rol spylje yn broeikasgassen en koalstofopslach. Wylst fivers op it stuit net-emitters fan broeikasgassen wêze kinne fanwegen metaanfrijlitting, is d'r potinsjeel foar dat se netto-sinks wurde troch it ferminderjen fan metaanemissies. De befinings stelle ek it gebrûk fan bubblers of ûnderwettersirkulators foar om metaanemissies yn fivers te ferminderjen.

Fierder ûndersyk en begryp fan 'e rol fan fivers yn útstjit fan broeikasgassen binne krúsjaal foar krekte klimaatmodellering en foarsizzings.

