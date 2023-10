Pseudogravity-effekten oanmeitsje yn fotonyske kristallen: it gedrach fan ljocht manipulearje

In groep ûndersikers hat wichtige stappen makke op it mêd fan ljochtmanipulaasje troch it ferkennen fan it gebrûk fan roosterferfoarming yn fotonyske kristallen om pseudogravity-effekten te produsearjen. Fotonyske kristallen, mei har unike fermogen om it gedrach fan ljocht te kontrolearjen en te manipulearjen, hawwe oan 'e foargrûn west fan wittenskiplike ferkenning. Dizze kristallen wurde konstruearre troch ferskate materialen te regeljen yn in repetitive patroan, wêrtroch de ynteraksje en fertraging fan ljocht mooglik is.

Troch mei opsetsin yntrodusearjen fan roosterferfoarming, koene de ûndersikers de reguliere ôfstân fan eleminten yn 'e fotonyske kristallen brekke. Dizze ferfoarming feroarsake in kromme trajekt yn it medium, dat liket op it bûgen fan ljocht ûnder ynfloed fan in gravitaasjefjild. Mei oare wurden, de ûndersikers wienen by steat om te meitsjen pseudogravity binnen de fotonyske kristallen, feroarjen it paad fan ljocht as soe it beynfloede troch swiertekrêft.

It team fan wittenskippers brûkte terahertz-wellen en in silisium-ferfoarme fotonysk kristal om har eksperiminten út te fieren. Troch dizze eksperiminten bewiisden se oertsjûgjend de ôfwiking fan dizze weagen troch it ferfoarme fotonyske kristal. De resultaten wiene oerienstimming mei de teoretyske foarsizzings basearre op Albert Einstein syn algemiene relativiteitsteory.

De mooglike tapassingen fan dit ûndersyk binne grut. Op it mêd fan kommunikaasje kin de mooglikheid om ljochtbalken binnen it terahertz-berik te stjoeren fan ûnskatbere wearde wêze foar de ûntwikkeling fan 6G-technology. Fierder iepenje dizze befiningen nije mooglikheden foar it fjild fan gravitonfysika, wat suggerearret dat fotonyske kristallen gravitasjonele effekten op unike manieren kinne benutte.

Dizze stúdzje, útfierd troch ûndersikers fan Tohoku University en Osaka University, draacht by oan ús begryp fan ljochtmanipulaasje en makket it paad foar fierdere ferkenning yn dit fassinearjende fjild.

