In resinte stúdzje útfierd troch de Carnegie Institution for Science hat de signifikante ynfloed fan loftkwaliteit op natuerlike koalstofsekwestraasje troch planten markearre. De ûndersikers fûnen dat ferbettere luchtkwaliteit it fermogen fan planten ferbetterje kin om atmosfearyske koaldiokside op te nimmen, en dêrmei klimaatferoaring beheine. Dizze fynst ûnderstreket de krúsjale rol dy't minsklike aktiviteiten en aerosolfersmoarging spylje yn it proses fan koalstofopname fan planten.

De stúdzje brûkte satellytgegevens om de korrelaasje te analysearjen tusken fotosyntetyske aktiviteit en aerosolfersmoarging yn Jeropa. De resultaten die bliken dat planten mear koalstof fange yn it wykein as d'r minder yndustriële fersmoarging is en minder minsken reizgje. Dizze waarnimming smyt ljocht op 'e negative effekten fan minne luchtkwaliteit, feroarsake troch aerosolen dy't útstjitten wurde troch pendeljen en it ferbaarnen fan fossile brânstoffen of hout, op it natuerlike koalstofopnameproses fan planten.

Eardere ûndersiken hawwe oantoand dat aerosolfersmoarging de opbringsten fan agraryske gewaaksen mei maksimaal 20 prosint ferminderje kin, wat de skealike gefolgen fan loftfersmoarging op plantproduktiviteit fierder beklamme.

It ûndersyksteam brûkte in ynnovative technyk dy't fluoreszinsje brûkt dy't útstjit tidens fotosynteze om fotosyntetyske aktiviteit te mjitten. Se fergelike dizze gegevens mei aerosolmjittingen krigen fan 'e Visible Infrared Imaging Radiometer Suite. Troch te fokusjen op Jeropa, wêr't fêststelde patroanen fan minsklike aktiviteit yn 'e wike bestean, die de stúdzje in weromkommende wyklikse syklus yn fotosyntetyske aktiviteit. Fotosynteze piek yn 'e wykeinen en fermindere yn' e wike, omkeard korrelearjend mei nivo's fan aerosolfersmoarging.

De gefolgen fan dizze stúdzje binne fiergeand, benammen yn relaasje ta ynspanningen foar mitigaasje fan klimaatferoaring. It ûndersyk suggerearret dat it ferminderjen fan partikuliere fersmoarging om de fotosyntetyske aktiviteit op wykeinnivo troch de wike te behâlden, jierliks ​​40 oant 60 megaton koalstofdiokside kin ferwiderje, en dêrmei de agraryske produktiviteit ferheegje sûnder gewaakslân út te wreidzjen. Dizze befiningen hawwe wichtige beliedsgefolgen, benammen foar Jeropeeske regearingen dy't wurkje oan systemen foar opfang en opslach fan koalstof.

Ta beslút, dizze stúdzje beklammet de fitale rol dy't luchtkwaliteit spilet yn natuerlike koalstofsekwestraasje troch planten. Ferbetterjen fan luchtkwaliteit profitearret net allinich minsklike sûnens, mar ferbettert ek it fermogen fan planten om klimaatferoaring te bestriden troch effisjint atmosfearysk koaldiokside op te nimmen.

FAQ

1. Wat is koalstofsekwestraasje?

Koalstofsekwestraasje ferwiist nei it proses fan it fangen en opslaan fan atmosfearyske koaldiokside, ien fan 'e primêre broeikasgassen dy't ferantwurdlik binne foar globale opwaarming. Dit proses kin natuerlik foarkomme fia ekosystemen lykas bosken, oseanen en boaiem, lykas troch minsklike metoaden.

2. Hoe drage planten by oan koalstofopslach?

Planten, troch it proses fan fotosynteze, absorbearje koaldiokside út 'e sfear en omsette it yn organysk materiaal. Dizze koalstof wurdt opslein yn 'e foarm fan biomassa yn beammen, planten en boaiem. Dêrom tsjinje sûne en groeiende bosken as essensjele koalstofsinks, en bewarje wichtige hoemannichten koalstof oer lange perioaden.

3. Wat binne guon minsklike yngenieurde metoaden fan koalstofsekwestraasje?

Minsken makke metoaden foar koalstofsekwestraasje omfetsje technologyen lykas koalstoffanging en -opslach (CCS), wêrby't CO2-emisjes fan yndustriële en enerzjy-relatearre boarnen wurde fêstlein en ûndergrûn opslein yn geologyske formaasjes. In oare metoade is bio-enerzjy mei koalstofopfang en -opslach (BECCS), dy't biomassa-enerzjy opwekt mei CCS.

4. Hoe kin luchtkwaliteit ynfloed op koalstofsekwestraasje?

De kwaliteit fan loft, benammen aerosolfersmoarging, kin negative effekten hawwe op koalstofsekwestraasje. Aerosolen, útstjit fan aktiviteiten lykas pendeljen en it ferbaarnen fan fossile brânstoffen of hout, kinne de effisjinsje fan fotosynteze yn planten ferminderje. Troch luchtkwaliteit te ferbetterjen en dieltsjefersmoarging te ferminderjen, kin it fermogen fan planten om koaldiokside op te nimmen en by te dragen oan koalstofsekwestraasje wurde ferbettere.

Boarne: Carnegie Institution for Science (https://carnegiescience.edu/)