Wittenskippers fan RIKEN's SPring-8 Center hawwe in nije drukskaal ûntwikkele dy't in krektere mjitting fan druk leveret, benammen yn 'e ierde kearn. De foarige skaal waard fûn dat de druk mei mear as 20% oerskatte. Mei help fan avansearre röntgentechnology koene de ûndersikers grutte oanwizings foarkomme en ûntdutsen dat de ynderlike kearn fan 'e ierde sawat twa kear de hoemannichte ljochtmateriaal befettet dat earder rûsd waard. Har befiningen hawwe wichtige gefolgen foar it begripen fan 'e gearstalling fan' e ierde en har evolúsje.

In krekte drukskaal is krúsjaal foar it begripen fan 'e gearstalling fan' e ierde, benammen de kearn. Wylst it wurdt algemien akseptearre dat de kearn is meast gearstald út izer, bewiis suggerearret dat it ek befettet lichtere materialen. Troch de nije drukskaal te brûken om in seismologysk model te ynterpretearjen, fûn it ûndersyksteam dat de ynderlike kearn sa'n twa kear safolle ljocht materiaal befettet as earder tocht. Yn feite is de totale massa fan ljocht materiaal yn 'e hiele kearn wierskynlik fiif kear of mear dy fan' e ierdkoarste.

Om de nije drukskaal te bepalen, brûkten de ûndersikers Inelastic X-ray Scattering (IXS) om de lûdssnelheid fan in rheniummonster ûnder druk te mjitten. Se ferpletterden in lyts rheniummonster tusken twa diamantkristallen yn in Diamond Anvil Cell. Troch soarchfâldich mjitten fan de ferskowings yn 'e enerzjy fan' e x-rays ferspraat út it rhenium, de ûndersikers koenen bepale de lûd snelheid en tichtheid fan it stekproef, wêrtroch't se te berekkenjen de druk.

De tichtens fan rhenium by hege druk is relatyf maklik te mjitten, wylst it mjitten fan de lûdssnelheid mear útdaagjend is. It wurk fan it team hat lykwols it paad pleatst foar oare wittenskippers om in ienfâldiger tichtheidsmeting te brûken om druk te bepalen.

De gefolgen fan dizze nije drukskaal geane fierder as allinich it begripen fan 'e komposysje fan' e ierde. It suggerearret ek dat in herbeoardieling fan 'e drukôfhinklikens fan ferskate materiaaleigenskippen nedich is, om't de measte eardere mjittingen makke binne by druk dy't fergelykber is mei of grutter is as dy fan 'e ierde kearn. Dêrnjonken kinne ferlykbere feroarings yn 'e struktuer fan oare planeten wurde ferwachte as jo de nije drukskaal beskôgje.

Ta beslút, de ûntwikkeling fan in nije druk skaal mei help fan avansearre x-ray technology hat levere in krekter mjitting fan druk yn 'e ierde syn kearn. De ûntdekking dat de ynderlike kearn dûbele de hoemannichte ljocht materiaal befettet as earder rûsd hat wichtige gefolgen foar ús begryp fan 'e komposysje fan' e ierde en har evolúsje.

