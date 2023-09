NASA's Mars Oxygen Experiment genereart Oxygen op 'e Reade Planeet

NASA hat in wichtige mylpeal oankundige yn har plannen foar lange termyn bewenning op Mars. It romte-agintskip Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) hat mei súkses genôch soerstof generearre om in lytse hûn foar 10 oeren op 'e Reade Planeet te ûnderhâlden. MOXIE, in apparaat fan 40 pûn oer de grutte fan in magnetron, waard ferbûn oan 'e Perseverance-rover dy't yn febrewaris 2021 op Mars lâne.

Foar mear as twa jier hat MOXIE wurke om spoaren hoemannichten soerstof te heljen út 'e sfear fan Mars. Mei in elektrogemysk proses skiedt it ien soerstofatoom fan elke molekule fan koalstofdiokside yn 'e sfear. De atmosfear fan Mars is gearstald út 95% koalstofdiokside, 3% stikstof, 1.6% argon, en lytse hoemannichten soerstof.

It primêre doel fan MOXIE is om technologyen te ûntwikkeljen dy't ademend lucht en raketdriving kinne produsearje foar takomstige astronauten. Troch har missy generearre MOXIE mei súkses 122 gram soerstof, wat lykweardich is oan it bedrach dat troch in lytse hûn yn 10 oeren konsumearre is. Op syn peak effisjinsje produsearre it apparaat 12 gram soerstof per oere, wat it oarspronklike doel fan NASA oertreffe.

NASA plakferfangend bestjoerder Pam Melroy spruts har opwining út oer it sukses fan MOXIE, en stelde dat "it mooglik is om soerstof út 'e sfear fan Mars te ekstrahearjen, soerstof dy't koe helpe by it leverjen fan ademende lucht as raketdriuwend oan takomstige astronauten." Se beklamme it belang fan it ûntwikkeljen fan technologyen om boarnen op Mars en de moanne te brûken, om't it de oanwêzigens fan 'e moanne op' e lange termyn mooglik meitsje soe, in robúste moanneekonomy, en úteinlik de minsklike ferkenning fan Mars stypje.

Dizze prestaasje fan MOXIE is in wichtige stap foarút yn 'e ambysjes fan NASA foar bemande misjes nei Mars. De technology ûntwikkele troch MOXIE kin krúsjaal wêze foar it garandearjen fan it fuortbestean en duorsumens fan takomstige astronauten op 'e Reade Planeet.

boarnen:

- NASA's Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment

- NASA plakferfangend behearder Pam Melroy