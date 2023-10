In 8 miljard jier âlde radio-burst koe helpe it mystearje fan 'e ûntbrekkende saak fan it universum op te lossen

Wittenskippers hawwe in wichtige trochbraak makke yn it begripen fan it mystearje fan 'e ûntbrekkende saak fan it universum. In 8 miljard jier âlde Fast Radio Burst (FRB), de âldste en fierste ea waarnommen, ûntstie út botsende stjerrestelsels. Dizze FRB, oanwiisd FRB 20220610A, waard ûntdutsen troch de Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) yn West-Austraalje.

FRB's binne koarte bursts fan radiogolven dy't millisekonden duorje, wêrby't har oarsprong ûnbekend bliuwt. Dizze rekordbrekkende FRB, dy't komt fan fusearjen fan stjerrestelsels, koe lykwols helpe ljocht te smiten oer de oarsprong fan dizze mysterieuze bursts. De burst liet yn millisekonden safolle enerzjy frij as de sinne yn 30 jier produseart.

De ûntbrekkende matearje yn it universum ferwiist nei it feit dat de helte fan 'e ferwachte matearje net te detektearjen is. Dizze ûntbrekkende matearje, gearstald út atomen neamd baryons, is gjin tsjustere matearje, mar earder "gewoane" matearje dy't dun ferdield is tusken stjerrestelsels. Aktuele techniken binne net effektyf by it opspoaren fan dizze saak, om't it sa diffús en hyt is.

Wittenskippers, wêrûnder de lette Australyske astronoom Jean-Pierre 'J-P' Macquart, hawwe it gebrûk fan FRB's ûndersocht as in ark om dizze ûngrypbere saak te ûntdekken. As FRB's oer grutte ôfstannen reizgje, wurdt har strieling ferspraat troch de ûntbrekkende matearje. Dizze fersprieding lit wittenskippers de tichtheid fan it universum mjitte en de ûntbrekkende baryonyske matearje lokalisearje.

It ûndersyk fan it team befêstiget de Macquart-relaasje, dy't oantoand dat hoe fierder in FRB is, de diffuser gas it ûntbleatet tusken stjerrestelsels. Mei sawat 50 FRB's op it stuit werom nei har boarnen, ferwachtsje wittenskippers dat yn 'e takomst tûzenen mear sille wurde ûntdutsen. De kommende Square Kilometer Array (SKA) teleskopen yn Austraalje en Súd-Amearika, lykas ek de Extremely Large Telescope (ELT) yn Sily, sille mear ynsjoch leverje yn 'e oarsprong fan FRB's en de struktuer fan it universum.

It ûndersyk troch it ASKAP-team waard publisearre yn it tydskrift Science, en markeart it potensjeel fan FRB's yn it begripen fan 'e ûntbrekkende saak en de gearstalling fan it universum.

