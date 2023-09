Astronaut Frank Rubio, dy't it rekord bruts foar de langste romtemissy foar in Amerikaanske astronaut, die bliken dat hy de missy wegere soe hawwe as hy wist dat it mear dan in jier duorje soe. Tidens in parsekonferinsje fan NASA fan it International Space Station (ISS), spruts Rubio út dat famyljesaken syn beslút om de missy te wegerjen beynfloede soene. Hy neamde dat it ûntbrekken fan wichtige famyljeeveneminten him 'tanke, mar nee tank' soe hawwe sein.

De romtemissy fan Rubio wie ynearsten pland om seis moanne te duorjen, mar waard ferlingd fanwegen in koelmiddellek yn it skip dat de bemanning thús bringe soe. De Russysk eksploitearre Soyuz MS-22, mei Rubio en in Russyske bemanning, waard úteinlik ferfongen, en it nije Soyuz-auto lei op 21 septimber 2022 by it ISS.

Rubio dielde dat it meast útdaagjende diel fan syn missy wie om te learen dat syn ferbliuw ferlingd wurde soe. De stipe en fearkrêft fan syn frou en bern holpen him lykwols troch de heule missy te kommen. Hy beklamme dat offers, sawol persoanlik as familiêr, nedich binne foar it sukses fan it International Space Station.

Nettsjinsteande de spannende relaasje tusken de FS en Ruslân oer de oanhâldende oarloch yn Oekraïne, hawwe NASA en Roscosmos, de respektivelike romte-ynstânsjes fan 'e twa lannen, har gearwurking yn romteferkenning trochgien. Rubio spruts syn wurdearring út foar syn Russyske bemanningsleden, en markearde de spesjale bân foarme yn har tiid tegearre.

De takomst fan Russyske belutsenens by it ISS bliuwt ûnwis, om't spanningen en ekonomyske sanksjes it partnerskip tusken de twa lannen beynfloede hawwe. Dmitry Rogozin, de eardere direkteur-generaal fan Roscosmos, hie drige om Ruslân's ISS-gearwurking te beëinigjen, mar hy waard frijlitten fan syn posysje yn juny 2022. Ruslân hat har ynset oanjûn om har ferplichtingen as ISS-partner oant op syn minst 2024 te ferfoljen, mar de spesifiken oer harren takomstige belutsenens binne noch yn diskusje.

