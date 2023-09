Nije ûntdekking: in lyts swart gat ferbrûkt in sinne-like stjer yn in tichtby Galaxy

Astronomen fan 'e Universiteit fan Leicester hawwe in baanbrekkende ûntdekking makke fan in stjer fergelykber mei ús sinne dy't stadichoan fertarre wurdt troch in lyts swart gat. De stjer, mei de namme Swift J0230, leit yn it tichtby lizzende stjerrestelsel 2MASX J02301709+2836050, likernôch 500 miljoen ljochtjierren fuort fan 'e Molkwei. Dizze fynst jout in "ûntbrekkende keppeling" yn ús begryp fan swarte gatten en har fersteuring fan orbiting stjerren.

De astronomen ûntdutsen de stjer troch in heldere röntgenflits dy't ûntstien is út it sintrum fan 'e galaxy mei in nij ark ûntwikkele foar it Neil Gehrels Swift Observatory. Fierdere observaasjes die bliken dat Swift J0230 7-10 dagen helder soe skine foardat hy abrupt útskeakele, en dizze syklus elke 25 dagen werhelle.

Dit gedrach falt tusken twa soarten útbarstings dy't typysk ferbûn binne mei swarte gat-ynteraksjes: kwasi-periodike útbarstings en periodike nukleêre transienten. De útstjit fan Swift J0230 komt regelmjittich foar, wat suggerearret dat it de gat tusken de twa soarten útbarstings oerbrêget.

Op grûn fan modellen ûntwikkele foar ferlykbere eveneminten, hawwe de wittenskippers bepaald dat Swift J0230 in stjer fertsjinwurdiget dy't yn grutte fergelykber is mei ús sinne dy't rûn in swart gat mei lege massa yn it sintrum fan syn galaxy. As de stjer syn baan bringt it ticht by it swarte gat syn yntinsive swiertekrêft, materiaal lykweardich oan trije ierden wurdt lutsen út de stjer syn atmosfear en ferwaarme as it falt yn it swarte gat. Dit proses makket in signifikant bedrach fan röntgenstralen frij.

De haadauteur fan 'e stúdzje, Dr. Phil Evans, stelde dat dit de earste observaasje is fan in sinne-achtige stjer dy't hieltyd wer fersnippere en fertarre wurdt troch in leechgewicht swart gat. De ûntdekking fan dizze "werhelle, parsjele tidal disruption" eveneminten jout weardefolle ynsjoch yn 'e soarten fan objekten belutsen en harren frekwinsje.

De ûndersikers skatte dat it swarte gat dat ferantwurdlik is foar it fersoargjen fan Swift J0230 tusken de 10,000 oant 100,000 kear de massa fan ús sinne is, wat relatyf lyts is yn ferliking mei supermassive swarte gatten dy't typysk fûn wurde yn it sintrum fan stjerrestelsels. De stúdzje markeart it potensjeel foar it ûntdekken fan mear objekten lykas Swift J0230 mei help fan nije ark foar transientdeteksje.

Oer it algemien ferbetteret dizze nije ûntdekking ús begryp fan 'e ynteraksje tusken swarte gatten en stjerren yn' e baan, en smyt ljocht op it yntrigearjende ferskynsel fan stjerferneatiging troch swarte gatten mei lege massa.

boarnen:

- Universiteit fan Leicester (parseberjocht)

- Nature Astronomy (Journal Article)