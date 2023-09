Stúdzje lit sjen dat genen erfde fan Neandertalers de earnst fan COVID-19 ferheegje

In nije stúdzje útfierd troch ûndersikers fan it Italiaanske Mario Negri Ynstitút foar Farmakologysk Undersyk hat bliken dien dat persoanen dy't swiere gefallen fan COVID-19 ûnderfûnen, wierskynliker spesifike genen hawwe dy't se erfden fan Neandertalers. De stúdzje rjochte him op 'e provinsje Bergamo, dy't it episintrum wie fan' e pandemy yn Itaalje.

It ûndersyk, publisearre yn it tydskrift iScience, fûn dat in signifikant diel fan it minsklik genoom ferbûn wie mei it risiko fan kontraktearjen fan COVID-19 en it ûntwikkeljen fan slimme symptomen, benammen ûnder ynwenners yn 'e meast troffen gebieten. De stúdzje belutsen 1,200 dielnimmers, en de analyze liet sjen dat trije fan 'e seis genen yn in regio op chromosoom 3 wiene keppele oan ferhege gefoelichheid foar slimme COVID-19. Dizze genen omfetsje CCR9 en CXCR6, dy't in rol spylje yn wite bloedsellenaktiviteit en ûntstekking by ynfeksjes, lykas LZTFL1, dy't de ûntwikkeling en funksje fan respiratory tract-sellen regelet.

De ûndersikers merkten op dat it ûndúdlik bliuwt hokker gen ûnder de trije de wichtichste rol spilet. Derneist identifisearre de stúdzje 17 nije genomyske regio's dy't kinne wurde assosjeare mei slimme sykte as it risiko fan ynfeksje.

Ien benammen nijsgjirrige fynst fan 'e stúdzje wie dat trije fan' e seis genen ferbûn mei de earnst fan COVID-19 binne erfd fan Neandertalers, spesifyk fan it Vindija-genoom ûntdutsen yn Kroaasje. Hoewol dizze genen ienris de Neandertalers hawwe beskerme, feroarsaakje se no in oermjittige ymmúnreaksje yn moderne minsken, wat liedt ta slimmere sykte.

De stúdzje die bliken ek dat persoanen mei it Neandertaler-haplotype in signifikant heger risiko hiene op it ûntwikkeljen fan slimme COVID-19, yntinsive soarch nedich en meganyske fentilaasje nedich hawwe yn ferliking mei dy sûnder dizze genetyske erfskip. De oanwêzigens fan 'e Neandertaler haplotype waard ek ferbûn mei in hegere taryf fan slimme gefallen ûnder earste-graad sibben.

Dizze stúdzje leveret fierdere bewiis foar de rol dy't genetika spilet by it bepalen fan 'e earnst fan COVID-19. It begripen fan dizze genetyske faktoaren kin mooglik helpe by it identifisearjen fan yndividuen dy't gefoeliger binne foar slimme sykte en soargje foar passende yntervinsjes yn plak.

