Meardere pestiziden fûn yn pollen fan ferskate bijesoarten, stúdzjeshows

Nij ûndersyk útfierd troch wittenskippers fan Trinity College Dublin en Dublin City University hat soargen makke oer de bleatstelling fan ferskate soarten bijen oan meardere pestiziden yn Ierlân. De stúdzje evaluearre bestridingsmiddelresiduen yn gewaakspollen op 12 plakken yn Ierlân, lykas pollen sammele fan huningbijen en hommels fan deselde plakken.

De resultaten fan 'e stúdzje jouwe oan dat ferskate bijesoarten oars bleatsteld wurde kinne oan pestiziden, wat suggerearret dat beoardielingen fan bestridingsrisiko's foar huningbijen it risiko foar oare bijesoarten net krekt reflektearje. De ûndersikers fûnen dat gewaakspollen fersmoarge wie mei fungiciden, huningbijenpollen meast fersmoarge wie mei fungiciden, en bumblebee pollen meast besmet wie mei neonikotinoïde ynsektiziden. It heechste oantal ferbiningen en de measte pestiziddeteksjes waarden fûn yn hommels pollen.

Dizze befiningen meitsje soargen oer de wiidfersprate bleatstelling fan bijen oan meardere pestiziden. De stúdzje beljochtet ek de potensjele toxiciteit fan it kombinearjen fan ynsektiziden en fungiciden, om't eardere ûndersiken hawwe oantoand dat de kombinaasje giftiger kin wêze as elke kategory allinich.

Elena Zioga, de earste auteur fan 'e stúdzje, spruts soargen út oer de eksposysje ferskillen tusken bijen soarten en de oanwêzigens fan neonikotinoïden yn hommels pollen doe't se net waarden tapast op de sampled fjilden. Dit suggerearret dat of de neonikotinoïden oanhâlde yn fjildrânen of bijen sammelje kontaminearre pollen fan bûten de samplede fjilden. De stúdzje die ek bliken dat neonicotinoïde opspoaren tanommen mei de oanwêzigens fan wylde planten yn hommels pollen.

De befinings fan dit ûndersyk binne wichtich om't bijen in krúsjale rol spylje yn bestowingstsjinsten en it stypjen fan sûne ekosystemen. De eksposysjeferskillen tusken bijesoarten jouwe oan dat it brûken fan huningbijen as referinsje foar it begripen fan eksposysje foar bestridingsmiddels miskien gjin folslein byld leverje.

Fierder ûndersyk is nedich om de gefolgen fan dizze befinings te begripen en de effekten te ûndersykjen fan bleatstelling oan pestiziden op ferskate bijesoarten.

