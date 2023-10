NASA's Quesst-missy, dy't as doel hat om in rêstich supersonysk fleantúch te meitsjen, hat it útstel fan har earste flecht oankundige nei 2024. It eksperimintele fleantúch fan 'e missy, bekend as de X-59, is in gearwurking tusken NASA-ûndersikers en Lockheed Martin Skunk Works, de prime oannimmer.

De X-59 is in ien-of-a-soarte fleantúch dat in kombinaasje fan nije technology en besteande komponinten fan ferskate fleantugen omfettet, ynklusyf it lâningsgestel fan 'e F-16 en it libbensstipesysteem fan 'e F-15. It doel is om de mooglikheid te demonstrearjen om te fleanen op supersonyske snelheden sûnder de disruptive sonyske boom te meitsjen dy't tradisjoneel ferbûn is mei sokke flechten.

Nettsjinsteande it earste plan fan 'e missy om har earste flecht yn 2023 út te fieren, tsjinkaam it Quesst-team ferskate technyske útdagings dy't in fertraging nedich makken. It team fereasket ekstra tiid om ferskate systemen yn it fleantúch te yntegrearjen en har kompatibiliteit te garandearjen. Derneist wurkje se oan it oplossen fan problemen mei de feiligens-redundante kompjûters dy't ferantwurdlik binne foar it kontrolearjen fan de funksjes fan it fleantúch.

It meitsjen fan in rêstich supersonysk fleantúch stelt wichtige technologyske en technyske hindernissen. De Missy Quesst hat as doel om dizze útdagings oan te pakken en in nije generaasje fleantugen te ûntwikkeljen dy't kommersjele loftreizen revolúsjonearje kinne. De suksesfolle flecht fan 'e X-59 sil it paad baan foar takomstige supersonyske reizen troch it ferminderjen fan it lûd ferbûn mei it brekken fan 'e lûdbarriêre.

It is krúsjaal om te notearjen dat nettsjinsteande de fertraging, NASA bliuwt ynsette foar de Quesst-missy en de foarútgong fan supersonyske technology. It team giet troch mei har iverige wurk om dizze technyske obstakels te oerwinnen en in suksesfolle en feilige earste flecht yn 2024 te garandearjen.

Definysjes:

- Supersoanysk: relatearre oan of oantsjutte in snelheid grutter dan dy fan lûd.

- Sonic boom: it lûd produsearre op grûnnivo troch de skokweach feroarsake troch in fleantúch dat fljocht mei supersonyske snelheid.

boarnen:

– NASA/Lockheed Martin