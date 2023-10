Ferneamde astrofysikus en miljeukundige, Hubert Reeves, giet fuort op 91

Ferneamd Quebec astrofysikus, miljeukundige en skriuwer Hubert Reeves ferstoar op 13 oktober 2023, yn 'e âldens fan 91. Syn soan, Benoit Reeves, kundige it oergean fan syn heit oan op sosjale media. Hulde oan Reeves streamde yn op sosjale netwurken, mei Quebec Premier François Legault dy't him beskreau as in treflik astrofysikus dy't it minskdom holp har plak yn it universum te begripen.

Yn syn heule karriêre hat Reeves wichtige bydragen levere oan astrofysika. Hy holp it ûntwikkeljen fan de teory oer de oarsprong fan lithium, beryllium en boron, en studearre ek thermonukleêre reaksjes yn stjerren. Syn wurk naam him nei ferskate lannen, en hy krige tal fan prestisjeuze prizen, wêrûnder de Albert Einstein en Samuel de Champlain prizen. Reeves waard erkend as ien fan 'e liedende astrofysici fan syn generaasje en skreau mear as 40 boeken en hûnderten publikaasjes.

Reeves wie hertstochtlik oer it dielen fan de wûnders fan it universum mei oaren. Hy makke shows en skreau populêrwittenskiplike boeken, lykas "Patience dans l'azur" en "Poussière d'étoile." Ta eare fan syn tawijing oan it popularisearjen fan wittenskip is d'r in jierlikse Kanadeeske kompetysje nei him neamd foar it bêste populêr wittenskiplike boek.

Berne yn Montreal op 13 july 1932, Reeves ûntwikkele in fassinaasje foar wittenskip op jonge leeftyd. Tidens de Stille Revolúsje tsjinne er as heechlearaar oan 'e Université de Montréal, mar stribbe úteinlik nei kânsen yn it bûtenlân troch teloarstelling mei it nasjonalisme fan 'e Quebec wittenskiplike mienskip. Yn syn memoires beskreau Reeves syn wurk oer de beoardieling fan 'e oerfloed fan swiere wetterstof foar de foarming fan 'e earste stjerren as ien fan 'e bêste bewizen fan it bestean fan 'e Oerknal .

Njonken syn bydragen oan astrofysika wie Reeves in fûle ferdigener fan it miljeu. Hy waard yn 2001 presidint fan de aktivistyske organisaasje Humanité et Biodiversité en bleau de earefoarsitter derfan oant syn ferstjerren. Foar him wiene astronomy en ekology mei-inoar ferbûn, sawol it ferhaal fan ús bestean as de bedrigingen foar ús takomst.

Reeves wie net allinnich wijd oan wittenskip en it miljeu, mar hie ek in leafde foar natuer en keunst. Hy fûn treast yn syn hûs yn it Frânske doarp Malicorne en wurdearre de skientme fan it universum troch keunst en muzyk.

Yn it gesicht fan syn eigen mortaliteit utere Reeves in winsk foar in sierlike útgong, besibbe oan in ballerina dy't it poadium ferlit. Syn djippe spyt wie net yn steat om troch te gean mei it ferkennen fan 'e kosmos.

Mei syn ferstjerren hawwe de wittenskiplike mienskip, Quebec, en de wrâld in briljante geast ferlern, in hertstochtlike foarfjochter foar it miljeu, en in leafste figuer dy't in ûnútwisbere mark efterlitten op it begryp fan 'e minske en it universum.

