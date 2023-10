Astronomen ûntdekke silikakristallen yn 'e atmosfear fan' e eksoplaneet WASP-17b

Astronomen hawwe in spannende ûntdekking makke mei it James Webb Space Telescope: foar it earst hawwe se lytse kwartskristallen ûntdutsen dy't silika befetsje yn 'e sfear fan in eksoplaneet. De eksoplaneet, mei de namme WASP-17b, is in brânende hjitte gasgigant en in wierskynlike boarne fan dizze silika-nanopartikels.

Silika is in gewoan mineraal fûn op ierde en is bekend om syn oanwêzigens yn strânsân en ek it gebrûk yn glêsproduksje. De ûndersikers leauwe dat de silika-kristallen yn 'e sfear fan WASP-17b yn har wolken draaie.

De ûntdekking fan silika op in eksoplaneet biedt astronomen weardefolle ynsjoch yn 'e gearstalling en natuer fan dizze fiere wrâlden. It ropt ek fragen op oer de betingsten dy't nedich binne foar de foarming fan sokke kristallen yn 'e ekstreme omjouwing fan in gasgigant.

De James Webb Space Telescope is de grutste en machtichste romteteleskoop ea boud. De avansearre mooglikheden dêrfan kinne wittenskippers himelske objekten observearje mei ungewoane dúdlikens en detail. Troch de atmosfearen fan eksoplaneten te bestudearjen, kinne astronomen mear leare oer har gemyske make-up en mooglik tekens fan bewenberens identifisearje.

Dizze ûntdekking fan silikakristallen op WASP-17b is in wichtige stap foarút yn ús begryp fan eksoplaneten. It beljochtet de ferskaat en kompleksiteit fan dizze fiere wrâlden en iepenet nije wegen foar it bestudearjen fan har atmosfearen.

boarnen:

- CNN (boarne artikel)