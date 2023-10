Astronomen ûntdekke Tiny Quartz Crystals yn 'e sfear fan Exoplanet WASP-17b

Astronomen dy't de James Webb Space Telescope brûke hawwe in spannende ûntdekking makke. Foar it earst ea hawwe se lytse kwartskristallen ûntdutsen dy't silika befetsje yn 'e sfear fan in eksoplaneet. De eksoplaneet, bekend as WASP-17b, is in gasgigant dy't 1,300 ljochtjierren fan 'e ierde leit.

Eardere observaasjes fan 'e Hubble-romteteleskoop joegen de oanwêzigens oan fan aerosolen, of lytse dieltsjes, yn' e sfear fan WASP-17b. De ûndersikers hienen lykwols net ferwachte dat dizze aerosolen makke wurde fan kwarts. Silika, de wichtichste komponint fan kwarts, is in mienskiplik mineraal fûn op ierde en wurdt brûkt om glês te meitsjen.

De deteksje waard makke mei it Mid-Infrared Instrument op de Webb-teleskoop. De ûndersikers wiene entûsjast troch de ûntdekking, om't se ferwachten magnesiumsilikaten te finen ynstee fan kwarts. Magnesiumsilikaten binne earder ûntdutsen yn eksoplaneetatmosfearen, mar kwarts is in nije fynst.

De oanwêzigens fan kwarts yn 'e sfear fan WASP-17b koe wittenskippers helpe om de materialen better te begripen dy't planetêre omjouwings foarmje oars as ús eigen. De hege hichte wolken op 'e planeet, dêr't de kwarts nanopartikels waarden fûn, wurde foarme troch ekstreme omstannichheden. Mei temperatueren fan sawat 2,700 graden Fahrenheit en druk ien-tûzenste fan wat wy ûnderfine op it ierdoerflak, kinne fêste kristallen direkt út gas foarmje sûnder earst troch in floeibere faze te gean.

WASP-17b is tij beskoattele oan syn stjer, wat betsjut dat de iene kant altyd nei de stjer rjochtet, en ûnderfynt fersteurende temperatueren, wylst de oare kant koeler bliuwt. De ûndersikers spekulearje dat de kwartsdieltsjes swirlje binnen de atmosfear fan 'e eksoplaneet, oandreaun troch hege snelheidswynen.

De ûntdekking fan kwartskristallen yn 'e sfear fan WASP-17b jout weardefolle ynsjoch yn' e gearstalling fan hjitte gasgiganten lykas it. Troch de ferskillende materialen dy't oanwêzich binne yn eksoplaneetatmosfearen te begripen, kinne wittenskippers in breder begryp krije fan har algemiene gearstalling en hoe't se har omjouwing foarmje.

De gefoelige deteksjes fan 'e James Webb Space Telescope revolúsjonearje ús begryp fan eksoplaneten en har atmosfearyske omstannichheden. Troch nije details oer eksoplaneten te ûntdekken, kinne ûndersikers ús begryp fan it universum en de ferskate omjouwings dy't bûten ús eigen sinnestelsel besteane ferdjipje.

