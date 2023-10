De Nobelpriis foar Skiekunde 2023: De ûntdekking en synteze fan kwantumpunten

De Nobelpriis foar Skiekunde fan 2023 is takend oan trije wittenskippers foar har baanbrekkend wurk oan 'e ûntdekking en synteze fan kwantumpunten. De eigenskippen fan dizze nanopartikels, dy't ljocht emitearje op ferskillende golflingten ôfhinklik fan har grutte, waarden ûntdutsen troch fysike skiekundige Louis Brus. Yn in resint petear mei The Conversation Weekly podcast besprutsen Brus syn tafallige ûntdekking en de dêropfolgjende ynfloed fan kwantumpunten.

Wurke by Bell Labs yn 'e jierren '1980, Brus stroffele op kwantumpunten by it bestudearjen fan oplossingen fan semiconductor dieltsjes neamd kolloïden. Troch lasers op dizze kolloïden te rjochtsjen, merkte hy op dat de útstjoerde kleuren net konsekwint wiene. Dit late him om de unike feroaringen yn it spektrum en de eigenskippen fan 'e dieltsjes sels te ferkennen doe't se fan in heul lytse grutte wiene.

Kwantumpunten binne nanokristallen dy't ljocht absorbearje en it opnij útstjitte op ferskate golflingten ôfhinklik fan har grutte. Hoewol't se lytser binne as de golflingte fan sichtber ljocht en kinne se net sjoen wurde ûnder in optyske mikroskoop, kinne se beoardiele wurde mei spesjale mikroskopen lykas elektroanenmikroskoop. Om se te demonstrearjen, kinne helderkleurige glêzen flessen mei oplossingen mei ferskate grutte kwantumpunten brûkt wurde.

Ynteressant wie Brus net bewust fan 'e eardere observaasjes fan kwantumpunten makke troch Russyske wittenskipper Alexei Ekimov. Fanwege de Kâlde Oarloch waard Ekimov syn ûndersyk eksklusyf yn it Russysk publisearre en koe hy net nei it Westen reizgje om syn befinings te besprekken. It wie pas nei in tafallige ûntdekking fan Ekimov syn artikels yn 'e technologyske literatuer dat Brus nei him kaam en se kamen úteinlik yn 'e Glasnost-tiid yn 'e lette jierren '1980.

De produksje en stabiliteit fan kwantumpunten stelden ynearsten útdagings foar, mar Moungi Bawendi, in oare winner fan 'e Nobelpriis, rjochte dit probleem yn 'e jierren '1990 oan. Sûnt dy tiid hawwe kwantumpunten tapassing fûn op ferskate fjilden, benammen yn biologyske ôfbylding. Se binne brûkt troch biogemysten om sellen en organen yn kaart te bringen troch se te heakjen oan oare molekulen. Fierder hawwe se ynstruminteel west yn tumordeteksje en sjirurgyske begelieding.

De ûntdekking en synteze fan kwantumpunten hawwe it paad pleatst foar tal fan foarútgong yn wittenskip en technology. De ferkenning fan har tapassingen bliuwt nije mooglikheden ûntdekke foar dizze opmerklike nanopartikels.

Boarnen: The Conversation Weekly podcast