The Psyche Mission: Ferkenne in metaal-rike asteroïde

De Psyche-missy, dy't op 5 oktober 2023 lansearre wurdt, hat as doel om de asteroïde Psyche te ferkennen, dy't driuwt yn 'e asteroïderiem tusken Mars en Jupiter. Wittenskippers binne yntrigearre troch de asteroïde, om't guon leauwe dat it de oerbliuwsels kin wêze fan 'e izerrike kearn fan in mislearre planeet, mooglik in ferbjusterjend $10,000 kwadrillion wurdich. D'r is lykwols spekulaasje dat Psyche eins in "puinstapel" kin wêze ynstee fan in solide metalen asteroïde.

Under lieding fan Arizona State University sil de missy in romteskip stjoere nei in baan om Psyche foar trije jier, wêrby't wittenskippers hoopje mear ynformaasje te ûntdekken oer de oarsprong fan 'e asteroïde en syn topografy. Se binne ek fan doel om de leeftyd fan har oerflak te bepalen, wat ynsjoch kin jaan yn 'e ynterieurkomposysjes fan ierdske planeten lykas de ierde.

Wylst it ynskatten fan 'e wearde fan romteobjekten lestich is, binne de potinsjele metalen boarnen yn Psyche wurdearre op in astronomysk bedrach. NASA makket lykwols dúdlik dat de missy net giet oer it ûntginnen fan de asteroïde, mar it bestudearjen fan it om mear te learen oer asteroïden en de formaasje fan ierdske planeten.

Psyche, neamd nei de Grykske goadinne fan 'e siel, mjit likernôch 140 kilometer yn diameter en hat in oerflak fan sa'n 64,000 kante kilometer. Aktuele tichtensskattingen jouwe oan dat de asteroïde 30 oant 60% metaal is yn folume, wat suggerearret in mooglike skieding fan syn gearstalling yn in izeren kearn en rotsige mantel troch in eardere botsing.

It romteskip sil trije primêre ynstruminten drage om Psyche te ûndersykjen: in multispektrale ôfbylding, in gamma-ray- en neutron-spektrometer, en in magnetometer. Dizze ynstruminten sille respektivelik ôfbyldings fange, elemintêre komposysje mjitte en kontrolearje op elk oerbliuwend magnetysk fjild.

Derneist sil it romteskip Psyche in X-band radiotelekommunikaasjesysteem brûke om de swiertekrêft en struktuer fan 'e asteroïde yn kaart te bringen. De missy omfettet in fleanfjild fan Mars yn maaie 2026 foar in swiertekrêftassistint foardat jo in baan om Psyche komme.

Ta beslút, de Psyche-missy fertsjintwurdiget in wichtige stap yn ús begryp fan asteroïden en de formaasje fan ierdske planeten. Troch it bestudearjen fan de metaalrike asteroïde, hoopje wittenskippers weardefolle ynsjoch te krijen oer de gearstalling en skiednis fan himellichems yn ús sinnestelsel.

