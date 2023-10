Nije stúdzje ûntbleatet de rol fan streamers en filaminten yn stjerfoarming

In resinte stúdzje útfierd troch wittenskippers fan it Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics smyt ljocht op 'e rol fan streamers en filaminten yn it proses fan stjerfoarming. Earder waard leaud dat stjerren allinnich binnen molekulêre wolken foarme. Dizze stúdzje lit lykwols sjen dat streamers en filaminten dy't út it ynterieur fan 'e molekulêre wolk útwreidzje ek in krúsjale rol spylje by it leverjen fan farsk gas om de groeiende protostars te fieden.

It standertproses fan stjerberne begjint mei tichte molekulêre wolken, wêrby't materiaal foarkar yn ien gebiet begjint te sammeljen. As de wolk kontraktearret troch selsswiertekrêft, lûkt it mear materiaal yn oant temperatueren en druk heech genôch wurde om in protostar te foarmjen. Uteinlik begjint kearnfúzje, en in stjer wurdt berne. Dit hiele proses duorret miljoenen jierren en giet om ferskate faktoaren lykas magnetyske fjilden.

De stúdzje rjochte him op in stjer yn 'e Barnard 5-regio, mei teleskopen en de Atacama Large Millimeter Array (ALMA) om de filaminten en streamers te ûndersykjen. It team ûntduts dat dizze struktueren kanalen binne foar farsk gas fan 'e gruttere nebula yn' e protostellêre skiif om de ûntwikkeljende stjer hinne. De befinings suggerearje dat it proses fan stjerfoarming mearsidige is, mei't de streamers in krúsjale rol spylje by it ferbinen fan de jonge stjerlike objekten mei de âlderlike wolk.

Derneist markeart de stúdzje de gefolgen foar planetfoarming. Planeten foarmje út materiaal yn 'e protostellêre skiif en wurde beynfloede troch de gemyske gearstalling fan it ynkommende gas. De streamers en filaminten bringe ûnreplik materiaal yn dat net is beynfloede troch de temperatueren en druk yn 'e stjerberne-crèche. Dêrom sille de komposysjes fan pasgeborene planeten yn regio's lykas Barnard 5 de gemyske fingerprinten fan 'e ynkommende materialen drage.

Dit ûndersyk jout weardefolle ynsjoch yn 'e kompleksiteiten fan stjerfoarming en beklammet de ûnderling ferbûnens fan ferskate skalen yn it proses. It begripen fan 'e rol fan streamers en filaminten yn stjerfoarming en planeetfoarming is essensjeel foar it unraveljen fan' e mystearjes fan ús universum.

Boarne: Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics & Astronomy & Astrophysics Journal