Iere minsken bouden struktueren fan hout mear as 476,000 jier lyn, ûntbleatet stúdzje

Argeologen fan 'e Universiteit fan Liverpool en Aberystwyth University hawwe bewiis ûntdutsen dat sjen lit dat minsken struktueren bouden fan hout folle earder dan earder tocht. De ûndersikers ûntdutsen goed bewarre hout op in plak yn Kalambo Falls, Sambia, dat wurdt rûsd op syn minst 476,000 jier âld en foarôfgeand oan de evolúsje fan homo sapiens.

De fynst is wichtich om't it it ierste bewiis leveret fan minsken dy't mei opsetsin logs makken om byinoar te passen. Stienen ark snij-marks op it hout suggerearje dat iere minsken foarme en joined twa grutte logs, mooglik as de stifting fan in platfoarm of diel fan in wenning. Dit daagt it foarige idee út dat minsken fan 'e stientiid allinich nomadysk wiene.

Mei help fan luminescence dating techniken, saakkundigen oan Aberystwyth Universiteit bepaald de leeftyd fan de fynsten troch it ûndersykjen fan de lêste kear mineralen yn de omlizzende sân waarden bleatsteld oan sinneljocht. Dit stelt ûndersikers yn steat om in wiidweidiger begryp fan minsklike evolúsje en hoe't technology ûntwikkele yn 'e stientiid.

De ûndersikers belutsen by it Deep Roots Of Humanity-projekt, dat de ûntwikkeling fan minsklike technology yn 'e stientiid ûndersiket, finansierd troch de UK's Arts and Humanities Research Council. It projekt wurke gear mei Zambia's National Heritage Conservation Commission, Livingstone Museum, Moto Moto Museum, en it National Museum, Lusaka.

Professor Larry Barham, fan 'e Universiteit fan Liverpool, merkte op dat dizze ûntdekking eardere oannames oer ús iere foarâlden útdaget. Hy sei: "Se transformearren har omjouwing om it libben makliker te meitsjen, sels as it allinich wie troch in platfoarm te meitsjen om op te sitten by de rivier om har deistige taken te dwaan. Dizze minsken wiene mear op ús dan wy tochten."

De ôfgraving by Kalambo Falls, in útsûnderlike side en in wichtich erfgoed foar Sambia, wurdt ferwachte om fierdere spannende ûntdekkingen te leverjen as it projekt syn wurk trochgiet.